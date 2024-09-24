В Бурятии подростки избивали младших школьников ради развлечения

СКР ведет проверку по фактам избиений школьников в Бурятии

24 сентября 2024 в 07:14 Размер текста - 17 +

В Бурятии СК организовал проверку из-за размещенных в соцсетях видео с избиением детей подростками Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Бурятии в Еравнинском районе старшеклассники избивали младших школьников ради развлечения, видео инцидента было размещено в социальных сетях. Об этом сообщает Следственный комитет региона. «В Еравнинском районе следователями СК организована проверка размещенных в СМИ сведений об истязании несовершеннолетних. В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена публикация, где сообщалось, что в селе Сосново-Озерском старшеклассники систематически избивают учеников младших классов ради развлечения», — говорится в сообщении пресс-службы СК, передает РИА Новости. Видеозаписи демонстрируют, как подростки наносят удары кулаками по голове и другим частям тела младших детей. Следователи проводят доследственную проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будут установлены лица, причастные к избиениям, а также оценены действия с точки зрения закона для последующего принятия правового решения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Бурятии в Еравнинском районе старшеклассники избивали младших школьников ради развлечения, видео инцидента было размещено в социальных сетях. Об этом сообщает Следственный комитет региона. «В Еравнинском районе следователями СК организована проверка размещенных в СМИ сведений об истязании несовершеннолетних. В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена публикация, где сообщалось, что в селе Сосново-Озерском старшеклассники систематически избивают учеников младших классов ради развлечения», — говорится в сообщении пресс-службы СК, передает РИА Новости. Видеозаписи демонстрируют, как подростки наносят удары кулаками по голове и другим частям тела младших детей. Следователи проводят доследственную проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будут установлены лица, причастные к избиениям, а также оценены действия с точки зрения закона для последующего принятия правового решения.