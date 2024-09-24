В Бурятии подростки избивали младших школьников ради развлечения

В Бурятии в Еравнинском районе старшеклассники избивали младших школьников ради развлечения, видео инцидента было размещено в социальных сетях. Об этом сообщает Следственный комитет региона.
«В Еравнинском районе следователями СК организована проверка размещенных в СМИ сведений об истязании несовершеннолетних. В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена публикация, где сообщалось, что в селе Сосново-Озерском старшеклассники систематически избивают учеников младших классов ради развлечения», — говорится в сообщении пресс-службы СК, передает РИА Новости. Видеозаписи демонстрируют, как подростки наносят удары кулаками по голове и другим частям тела младших детей.
Следователи проводят доследственную проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будут установлены лица, причастные к избиениям, а также оценены действия с точки зрения закона для последующего принятия правового решения.
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