В Бурятии подростки избивали младших школьников ради развлечения

СКР ведет проверку по фактам избиений школьников в Бурятии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия взрыва в городе Сергиев Посад. Московская область, ск, спец транспорт, следсвенный комитет
В Бурятии СК организовал проверку из-за размещенных в соцсетях видео с избиением детей подростками Фото:

В Бурятии в Еравнинском районе старшеклассники избивали младших школьников ради развлечения, видео инцидента было размещено в социальных сетях. Об этом сообщает Следственный комитет региона.

«В Еравнинском районе следователями СК организована проверка размещенных в СМИ сведений об истязании несовершеннолетних. В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена публикация, где сообщалось, что в селе Сосново-Озерском старшеклассники систематически избивают учеников младших классов ради развлечения», — говорится в сообщении пресс-службы СК, передает РИА Новости. Видеозаписи демонстрируют, как подростки наносят удары кулаками по голове и другим частям тела младших детей.

Следователи проводят доследственную проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будут установлены лица, причастные к избиениям, а также оценены действия с точки зрения закона для последующего принятия правового решения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Бурятии в Еравнинском районе старшеклассники избивали младших школьников ради развлечения, видео инцидента было размещено в социальных сетях. Об этом сообщает Следственный комитет региона. «В Еравнинском районе следователями СК организована проверка размещенных в СМИ сведений об истязании несовершеннолетних. В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена публикация, где сообщалось, что в селе Сосново-Озерском старшеклассники систематически избивают учеников младших классов ради развлечения», — говорится в сообщении пресс-службы СК, передает РИА Новости. Видеозаписи демонстрируют, как подростки наносят удары кулаками по голове и другим частям тела младших детей. Следователи проводят доследственную проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будут установлены лица, причастные к избиениям, а также оценены действия с точки зрения закона для последующего принятия правового решения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...