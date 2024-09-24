Морпехи захватили в Курской области трофейное оружие из США, Турции и Италии

24 сентября 2024 в 07:38 Размер текста - 17 +

Российские морпехи захватили в Курской области ружье Akdal MKA 1919 и гранатомет RDS-40, находящиеся на вооружении ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В ходе боевых действий в Курской области подразделения морской пехоты из состава группировки «Север» захватили образцы западного вооружения, находящегося на вооружении ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Бойцы в ходе боевой работы захватывают вооружение украинских боевиков, после чего используют его против врага. В основном у ВСУ находится иностранное вооружение. Морпехи показали в том числе американский автоматический станковый гранатомет с ленточным питанием MK-19, гладкоствольное полуавтоматическое магазинное ружье Akdal MKA 1919 12-го калибра», — заявили в оборонном ведомстве, информацию передает ТАСС. Также российские морпехи захватили двуствольное ружье оружейной компании Fabarm из Италии и многозарядный гранатомет RDS-40 турецкого производства. Морпехи группировки «Север» активно освобождают населенные пункты в приграничной зоне Курской области, используя для наблюдения за противником БПЛА самолетного и квадрокоптерного типа. Это позволяет оперативно выявлять и уничтожать узлы сопротивления ВСУ. По словам командира расчета АГС с позывным Левнист, украинские военные будут рады получить ответные удары своим же оружием. Ранее сообщалось, что десантники ВСУ попали в тяжелую ситуацию в районе поселка Медвежье в Курской области в ходе попытки прорваться к станции Глушково. Они понесли значительные потерях среди живой силы и техники в результате столкновения с 56-м полком ВДВ и другими подразделениями. Сама попытка прорыва завершилась провалом, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе боевых действий в Курской области подразделения морской пехоты из состава группировки «Север» захватили образцы западного вооружения, находящегося на вооружении ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Бойцы в ходе боевой работы захватывают вооружение украинских боевиков, после чего используют его против врага. В основном у ВСУ находится иностранное вооружение. Морпехи показали в том числе американский автоматический станковый гранатомет с ленточным питанием MK-19, гладкоствольное полуавтоматическое магазинное ружье Akdal MKA 1919 12-го калибра», — заявили в оборонном ведомстве, информацию передает ТАСС. Также российские морпехи захватили двуствольное ружье оружейной компании Fabarm из Италии и многозарядный гранатомет RDS-40 турецкого производства. Морпехи группировки «Север» активно освобождают населенные пункты в приграничной зоне Курской области, используя для наблюдения за противником БПЛА самолетного и квадрокоптерного типа. Это позволяет оперативно выявлять и уничтожать узлы сопротивления ВСУ. По словам командира расчета АГС с позывным Левнист, украинские военные будут рады получить ответные удары своим же оружием. Ранее сообщалось, что десантники ВСУ попали в тяжелую ситуацию в районе поселка Медвежье в Курской области в ходе попытки прорваться к станции Глушково. Они понесли значительные потерях среди живой силы и техники в результате столкновения с 56-м полком ВДВ и другими подразделениями. Сама попытка прорыва завершилась провалом, передает 360.ru.