Америка выследила четыре военных российских самолета в небе над Аляской

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что они смогли отследить полет четырех российский военный самолетов возле Аляски. Инцидент произошел 24 сентября 2024 года.
«Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки обнаружило и отследило четыре российских военных самолета 23 сентября 2024 года», — говорится в заявлении командования. Они подчеркивают, что действия происходили в опознавательной зоне ПВО Аляски.
Согласно предоставленной информации, российские самолеты не нарушали воздушное пространство США и Канады, оставаясь в международном воздушном пространстве. NORAD уточнило, что подобные полеты российской авиации в опознавательной зоне ПВО Аляски являются регулярными и не рассматриваются как угроза.
Ранее NORAD уже сообщал об отслеживании российский военных самолетов. Командование отметило, что 13 сентября был зарегистрирован полет двух российских военных самолетов Ту-142 вблизи Аляски, передает RT.
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