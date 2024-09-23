Текслер сформировал кабинет министров Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил членов регионального правительства. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе правительства.
«Министром здравоохранения назначена Татьяна Колчинская, министром социальных отношений — Ирина Буторина, министром образования и науки — Виталий Литке. Кроме того, министром экономического развития назначена Наталья Лугачева, министром промышленности, новых технологий и природных ресурсов — Михаил Кнауб, министром строительства и инфраструктуры — Юлий Элбакидзе», — сообщили в пресс-службе.
Министром дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области назначен Алексей Нечаев, министром финансов — Андрей Пшеницын. Министром имущества стал Эльдар Белоусов, министром информационных технологий, связи и цифрового развития — Игорь Фетисов. Сохранили свои должности министр культуры Алексей Бетехтин и министр физической культуры и спорта — Александр Гриб.
Исполняющим обязанности министра экологии назначен Игорь Гилев, исполняющим обязанности министра тарифного регулирования и энергетики — Антон Дрыга. Кроме того, исполняющим обязанности министра общественной безопасности назначен Николай Зубарев (на период до назначения министра на постоянной основе). Начальником главного контрольного управления региона назначен Дмитрий Агеев. Начальником главного управления госстройнадзора назначен Кирилл Мозгалев.
Исполняющей обязанности начальника главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» назначена Рашида Ковалева, исполняющей обязанности начальника главного управления молодежной политики — Светлана Калимуллина. Исполняющим обязанности начальника главного управления по труду и занятости стал Александр Шегуров, исполняющим обязанности начальника главного управления лесами — Валерий Нигматуллин. Кроме того, председателем государственного комитета по делам архивов назначен Сергей Иванов, председателем государственного комитета по делам ЗАГС — Людмила Рерих, а председателем государственного комитета охраны объектов культурного наследия — Алексей Федичкин.
На первом заседании правительства региона 23 сентября Текслер распределил полномочия между своими заместителями. Предыдущий состав правительства ушел в отставку 20 сентября после выборов губернатора и прошедшей инаугурации Текслера. Выборы губернатора состоялись 7 и 8 сентября. В них приняли участие четыре кандидата. Текслер, баллотировавшийся на второй срок, выиграл кампанию. Ему отдали предпочтение 81,28% избирателей, принявших участие в голосовании.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!