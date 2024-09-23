Челябинский губернатор Текслер распределил полномочия между заместителями

23 сентября 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер провел первое после «перезагрузки» заседание правительства Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области На первом после выборов губернатора заседании правительства Челябинской области глава региона Алексей Текслер сообщил о распределении полномочий между своими заместителями, а также о создании новых ведомств. Об этом рассказали 23 сентября URA.RU в его пресс-службе правительства. Сферы ответственности распределены следующим образом: первый вице-губернатор Иван Куцевляк будет курировать министерство экономического развития, министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов, главное управление по труду и занятости населения, а также новое ведомство — министерство международного и межрегионального сотрудничества;

первый вице-губернатор Станислав Мошаров — министерства образования и науки, здравоохранения, физической культуры и спорта, а также новую структуру — главное управление по туризму;

вице-губернатор Андрей Фалейчик — министерство дорожного хозяйства и транспорта, министерство строительства, главное управление жилищной инспекции, главное управление государственного строительного надзора, а также новые ведомства: министерство архитектуры, градостроительной деятельности и комплексного развития территорий и министерство жилищно-коммунального хозяйства;

вице-губернатор Вадим Евдокимов — министерство культуры, министерство социальных отношений, государственный комитет по делам ЗАГС, государственный комитет по делам архивов и новое министерство молодежной политики;

вице-губернатор Роман Воллерт — куратор внутренней политики;

вице-губернатор Алексей Фартыгин — министерство общественной безопасности и главное управление юстиции;

вице-губернатор Александр Козлов — министерство информационных технологий, связи и цифрового развития и министерство экологии;

вице-губернатор Татьяна Кучиц — министерство тарифного регулирования и энергетики, министерство имущества, главное управление лесами, государственный комитет охраны объектов культурного наследия;

вице-губернатор Алексей Кобылин займет должность заместителя губернатора — министра сельского хозяйства. Помимо профильного министерства будет курировать деятельность нового главного управления ветеринарии;

вице-губернатор Александр Лазарев продолжит курировать вопросы, связанные с развитием в новых территорий. Предыдущий состав правительства ушел в отставку 20 сентября после выборов губернатора и прошедшей инаугурации Алексея Текслера. Выборы губернатора состоялись 7 и 8 сентября. В них приняли участие четыре кандидата. Текслер, баллотировавшийся на второй срок, выиграл кампанию. Ему отдали предпочтение 81,28% избирателей, принявших участие в голосовании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На первом после выборов губернатора заседании правительства Челябинской области глава региона Алексей Текслер сообщил о распределении полномочий между своими заместителями, а также о создании новых ведомств. Об этом рассказали 23 сентября URA.RU в его пресс-службе правительства. Сферы ответственности распределены следующим образом: Предыдущий состав правительства ушел в отставку 20 сентября после выборов губернатора и прошедшей инаугурации Алексея Текслера. Выборы губернатора состоялись 7 и 8 сентября. В них приняли участие четыре кандидата. Текслер, баллотировавшийся на второй срок, выиграл кампанию. Ему отдали предпочтение 81,28% избирателей, принявших участие в голосовании.