В центре Екатеринбурга 24 сентября на нескольких важных улицах перестали работать светофоры. Из-за неразберихи выстроились гигантские пробки, а пешеходы не могут спокойно переходить дорогу, рассказали URA.RU читатели.
«Возле администрации на проспекте Ленина дорожный коллапс из-за неработающего светофора. Движение полностью встало. Пешеходы толпятся возле пешеходного перехода, но не рискуют переходить дорогу», — сказал собеседник. По словам других очевидцев, аналогичная ситуация на улице Малышева возле бизнес-центра «Высоцкий» и на улице Вильгельма де Генина при выезде из Академического района.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Центр организации движения. На момент публикации ответ не поступил.
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