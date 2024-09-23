Общество Транспорт Сломанные светофоры парализовали движение в центре Екатеринбурга. Фото 24 сентября 2024 в 09:53 Размер текста - 17 + Пробка скопилась возле бизнес-центра «Высоцкий» Фото: Илья Московец © URA.RU В центре Екатеринбурга 24 сентября на нескольких важных улицах перестали работать светофоры. Из-за неразберихи выстроились гигантские пробки, а пешеходы не могут спокойно переходить дорогу, рассказали URA.RU читатели. «Возле администрации на проспекте Ленина дорожный коллапс из-за неработающего светофора. Движение полностью встало. Пешеходы толпятся возле пешеходного перехода, но не рискуют переходить дорогу», — сказал собеседник. По словам других очевидцев, аналогичная ситуация на улице Малышева возле бизнес-центра «Высоцкий» и на улице Вильгельма де Генина при выезде из Академического района. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Центр организации движения. На момент публикации ответ не поступил. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В центре Екатеринбурга 24 сентября на нескольких важных улицах перестали работать светофоры. Из-за неразберихи выстроились гигантские пробки, а пешеходы не могут спокойно переходить дорогу, рассказали URA.RU читатели. «Возле администрации на проспекте Ленина дорожный коллапс из-за неработающего светофора. Движение полностью встало. Пешеходы толпятся возле пешеходного перехода, но не рискуют переходить дорогу», — сказал собеседник. По словам других очевидцев, аналогичная ситуация на улице Малышева возле бизнес-центра «Высоцкий» и на улице Вильгельма де Генина при выезде из Академического района. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Центр организации движения. На момент публикации ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям