23 сентября 2024

Сломанные светофоры парализовали движение в центре Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дождливый клипарт (продолжение). Екатеринбург , светофор не работает, неработающий светофор
Пробка скопилась возле бизнес-центра «Высоцкий» Фото:

В центре Екатеринбурга 24 сентября на нескольких важных улицах перестали работать светофоры. Из-за неразберихи выстроились гигантские пробки, а пешеходы не могут спокойно переходить дорогу, рассказали URA.RU читатели.

«Возле администрации на проспекте Ленина дорожный коллапс из-за неработающего светофора. Движение полностью встало. Пешеходы толпятся возле пешеходного перехода, но не рискуют переходить дорогу», — сказал собеседник. По словам других очевидцев, аналогичная ситуация на улице Малышева возле бизнес-центра «Высоцкий» и на улице Вильгельма де Генина при выезде из Академического района.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Центр организации движения. На момент публикации ответ не поступил.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Екатеринбурга 24 сентября на нескольких важных улицах перестали работать светофоры. Из-за неразберихи выстроились гигантские пробки, а пешеходы не могут спокойно переходить дорогу, рассказали URA.RU читатели. «Возле администрации на проспекте Ленина дорожный коллапс из-за неработающего светофора. Движение полностью встало. Пешеходы толпятся возле пешеходного перехода, но не рискуют переходить дорогу», — сказал собеседник. По словам других очевидцев, аналогичная ситуация на улице Малышева возле бизнес-центра «Высоцкий» и на улице Вильгельма де Генина при выезде из Академического района. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Центр организации движения. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...