Тюменские власти раскрыли, сколько школьников ушли на карантин

256 классов отправили на дистант
В школах Тюменской области на карантин ушли ученики 256 классов. Об этом URA.RU сообщили в инфоцентре регионального правительства.
«По состоянию на 23 сентября в школах Тюменской области в связи с превышением порога заболеваемости переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 256 классов», — рассказали агентству в правительстве. Классы закрывают на карантин при отсутствии более 20% детей по причине заболевания ОРВИ.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом. Грипп на территории региона не циркулирует.
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