23 сентября 2024

Тюменские власти раскрыли, сколько школьников ушли на карантин

В тюменских школах на карантин ушли более 250 классов
© Служба новостей «URA.RU»
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256 классов отправили на дистант
256 классов отправили на дистант Фото:

В школах Тюменской области на карантин ушли ученики 256 классов. Об этом URA.RU сообщили в инфоцентре регионального правительства.

«По состоянию на 23 сентября в школах Тюменской области в связи с превышением порога заболеваемости переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 256 классов», — рассказали агентству в правительстве. Классы закрывают на карантин при отсутствии более 20% детей по причине заболевания ОРВИ.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом. Грипп на территории региона не циркулирует.

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В школах Тюменской области на карантин ушли ученики 256 классов. Об этом URA.RU сообщили в инфоцентре регионального правительства. «По состоянию на 23 сентября в школах Тюменской области в связи с превышением порога заболеваемости переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 256 классов», — рассказали агентству в правительстве. Классы закрывают на карантин при отсутствии более 20% детей по причине заболевания ОРВИ. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом. Грипп на территории региона не циркулирует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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