В США обвинили Россию в использовании ИИ для влияния на выборы

Reuters: Россия пытается очернить Харрис при помощи искусственного интеллекта
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США выдвинули обвинения против России в применении технологий искусственного интеллекта с целью повлиять на их выборы
США выдвинули обвинения против России в применении технологий искусственного интеллекта с целью повлиять на их выборы Фото:

В США заявили, что Россия использует искусственный интеллект для того, чтобы повлиять на выборы президента шатов. Об этом сообщает представитель американской разведки.

«Россия создала больше ИИ-контента для влияния на президентские выборы в США , чем любая другая иностранная держава», — приводит заявление разведки Reuters. Они утверждают, что Москва провела эти действия «в рамках своих более масштабных усилий по поддержке [кандидатов в президенты Дональда] Трампа по сравнению с [Камалой] Харрис».

По информации от представителя разведки, Россия якобы предпринимает попытки дискредитировать действующего вице-президента США, используя в том числе теории заговора. Они отметили, что РФ обладает более глубокими знаниями о механизмах проведения выборов в США и понимает, какие цели стоит преследовать для достижения своих интересов, передает RT.

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В США заявили, что Россия использует искусственный интеллект для того, чтобы повлиять на выборы президента шатов. Об этом сообщает представитель американской разведки. «Россия создала больше ИИ-контента для влияния на президентские выборы в США , чем любая другая иностранная держава», — приводит заявление разведки Reuters. Они утверждают, что Москва провела эти действия «в рамках своих более масштабных усилий по поддержке [кандидатов в президенты Дональда] Трампа по сравнению с [Камалой] Харрис». По информации от представителя разведки, Россия якобы предпринимает попытки дискредитировать действующего вице-президента США, используя в том числе теории заговора. Они отметили, что РФ обладает более глубокими знаниями о механизмах проведения выборов в США и понимает, какие цели стоит преследовать для достижения своих интересов, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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