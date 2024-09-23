23 сентября 2024

На пожаре в Челябинске нашли тело мужчины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спаси мужчину, надышавшегося угарным газом, не удалось
Спаси мужчину, надышавшегося угарным газом, не удалось Фото:

В Челябинске на улице Российской во время тушения пожара обнаружили мужчину без сознания. Спасти пострадавшего не удалось, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону.

«22 сентября работали на пожаре в доме по Российской: горели вещи в одной из квартир. Во время тушения обнаружен мужчина без сознания, надышавшийся угарным газом. К сожалению, спасти не удалось», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС.

Прежде, чем мужчина скончался, его эвакуировали и передали сотрудникам скорой. Самостоятельно эвакуировались десять взрослых и пять детей. Предварительно, причиной возгорания стало курение.

Причиной возгорания могло стать неосторожное курение
Причиной возгорания могло стать неосторожное курение
Фото:

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В Челябинске на улице Российской во время тушения пожара обнаружили мужчину без сознания. Спасти пострадавшего не удалось, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону. «22 сентября работали на пожаре в доме по Российской: горели вещи в одной из квартир. Во время тушения обнаружен мужчина без сознания, надышавшийся угарным газом. К сожалению, спасти не удалось», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС. Прежде, чем мужчина скончался, его эвакуировали и передали сотрудникам скорой. Самостоятельно эвакуировались десять взрослых и пять детей. Предварительно, причиной возгорания стало курение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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