В Челябинске на улице Российской во время тушения пожара обнаружили мужчину без сознания. Спасти пострадавшего не удалось, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону.
«22 сентября работали на пожаре в доме по Российской: горели вещи в одной из квартир. Во время тушения обнаружен мужчина без сознания, надышавшийся угарным газом. К сожалению, спасти не удалось», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС.
Прежде, чем мужчина скончался, его эвакуировали и передали сотрудникам скорой. Самостоятельно эвакуировались десять взрослых и пять детей. Предварительно, причиной возгорания стало курение.
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