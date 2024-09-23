Первый снег в Кургане выпадет в конце октября

Синоптики прогнозируют, что первый снег в Кургане выпадет 20 октября
Синоптики прогнозируют, что с 20 октября в Кургане придут осадки в виде снега, а также снега с дождем. Об этом сообщается на сайте сервиса прогноза погоды Gismeteo.
«Погода в Кургане на месяц <…> 20 октября ожидается облачность, местами возможен снег с дождем. Температура воздуха от +3 до +6 градусов», — указано на сайте синоптиков. Также, по данным сайта, снег возможен 21 и 27 октября.
В 2023 году URA.RU писало, что первый снег в Курганской области выпал 21 октября. Он пошел в Шатровском округе за 73 дня до Нового года.
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