Прогноз курганских метеорологов оправдался Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Шатрово (Курганская область) замечен первый снег. Об этом рассказали местные жители. Осадки выпали за 73 дня до Нового года.

«В Шатрово пошел первый снег. Кстати, до Нового года осталось 73 дня», — передает telegram-канал « Курганистан » со ссылкой сообщение местных жителей.

Ранее в Курганском ЦГМС прогнозировали, что снег в регионе выпадет в выходные. Местный синоптик-любитель Илья Винштейн рассказывал, что метеорологическая зима придет в Курган раньше обычного.