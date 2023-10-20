20 октября 2023

За 73 дня до Нового года в Курганской области выпал первый снег. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Екатеринбург, снег, зима, город в снегу
Прогноз курганских метеорологов оправдался Фото:

В Шатрово (Курганская область) замечен первый снег. Об этом рассказали местные жители. Осадки выпали за 73 дня до Нового года.

«В Шатрово пошел первый снег. Кстати, до Нового года осталось 73 дня», — передает telegram-канал «Курганистан» со ссылкой сообщение местных жителей.

Ранее в Курганском ЦГМС прогнозировали, что снег в регионе выпадет в выходные. Местный синоптик-любитель Илья Винштейн рассказывал, что метеорологическая зима придет в Курган раньше обычного.

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В Шатрово (Курганская область) замечен первый снег. Об этом рассказали местные жители. Осадки выпали за 73 дня до Нового года. «В Шатрово пошел первый снег. Кстати, до Нового года осталось 73 дня», — передает telegram-канал «Курганистан» со ссылкой сообщение местных жителей. Ранее в Курганском ЦГМС прогнозировали, что снег в регионе выпадет в выходные. Местный синоптик-любитель Илья Винштейн рассказывал, что метеорологическая зима придет в Курган раньше обычного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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