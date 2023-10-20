Прогноз курганских метеорологов оправдался
В Шатрово (Курганская область) замечен первый снег. Об этом рассказали местные жители. Осадки выпали за 73 дня до Нового года.
«В Шатрово пошел первый снег. Кстати, до Нового года осталось 73 дня», — передает telegram-канал «
Ранее в Курганском ЦГМС прогнозировали, что снег в регионе выпадет в выходные. Местный синоптик-любитель Илья Винштейн рассказывал, что метеорологическая зима придет в Курган раньше обычного.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!