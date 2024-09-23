Стало известно, когда солист «Руки Вверх» Сергей Жуков откроет бар в Перми

Заведение запустят в техническом режиме
Новый танцевальный бар от солиста группы «Руки Вверх» Сергея Жукова откроется в Перми 4 октября. Об этом сказано в группе бара в соцсети «ВКонтакте».
«Техническое открытие пройдет 4 и 5 октября», — сказано в сообщении. Уточняется, что это будет только репетиция официального открытия.
Ранее URA.RU рассказало, что Сергей Жуков совместно с основателем «Феодальной сети баров» Павлом Чесноковым планирует создать свой бар в Перми. Для интерьера заведения пермяков просили принести старые вещи.
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