21 сентября 2025
20 сентября 2025

Прокуратура подключилась к проверке больницы в Перми после смерти пациентки

Прокуратура ищет виновных в деле о ненадлежащем содержании учреждения здравоохранения
Прокуратура ищет виновных в деле о ненадлежащем содержании учреждения здравоохранения Фото:

В Перми организована проверка по заявлению о ненадлежащем состоянии помещений и антисанитарных условиях в ГБУЗ «ГКБ №2 имени Ф.Х. Граля». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению в больнице санитарно-эпидемиологических требований и законодательства о здравоохранении. По выявленным нарушениям будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — указано в telegram-канале ведомства.

Ранее в соцсетях СКР появилась жалоба на осыпающуюся со стен учреждения штукатурку, отваливающуюся плитку и антисанитарию, царящую в палатах, об этом URA.RU уже писало. В сентябре под окнами больницы нашли обнаженный труп пациентки. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту заявления.

