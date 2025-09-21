Прокуратура подключилась к проверке больницы в Перми после смерти пациентки

В Перми организована проверка по заявлению о ненадлежащем состоянии помещений и антисанитарных условиях в ГБУЗ «ГКБ №2 имени Ф.Х. Граля». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению в больнице санитарно-эпидемиологических требований и законодательства о здравоохранении. По выявленным нарушениям будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — указано в telegram-канале ведомства.
Ранее в соцсетях СКР появилась жалоба на осыпающуюся со стен учреждения штукатурку, отваливающуюся плитку и антисанитарию, царящую в палатах, об этом URA.RU уже писало. В сентябре под окнами больницы нашли обнаженный труп пациентки. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту заявления.
