Трудовая инспекция ищет виновных в отравлении слесарей в Оханске

Слесари приехали по заявке из школы о засоре канализации
Слесари приехали по заявке из школы о засоре канализации Фото:

В Оханске (Пермский край) в колодце один сотрудник местной коммунальной службы погиб от отравления газом, второй госпитализирован в тяжелом состоянии. Инспекция труда начала расследование группового несчастного случая. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда региона.

«ЧП произошло 19 сентября во время аварийно-восстановительных работ в колодце возле образовательного учреждения. По предварительной информации, слесарь погиб в результате отравления газом в замкнутом пространстве. Его напарник экстренно доставлен в больницу в тяжелом состоянии», — написано на сайте инспекции.

В настоящее время формируется комиссия по расследованию инцидента. Инспекция ищет очевидцев, опросит работодателя, изучит документы и получит заключение судебно-медицинских экспертов о причине смерти. В отношении работодателя организуется внеплановая проверка. Дело находится на контроле СУ СКР по Пермскому краю.

Ранее в Пермском крае уже происходили аналогичные случаи: 19 августа на предприятии ООО «Транстрейд» при взрыве газовоздушной смеси пострадали четверо сотрудников, один из которых скончался. В ходе проверки тогда выяснилось, что работники не прошли обязательное обучение по охране труда, а на рабочих местах не проводилась специальная оценка условий труда. Материалы расследования были переданы в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

