21 сентября 2025
20 сентября 2025

Самый известный ветеран СВО из Перми выпустил свою первую книгу

Пермский участник спецоперации Григоренко выпустил книгу «Мобик»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Григоренко писал свое произведение меньше года
Александр Григоренко писал свое произведение меньше года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Директор пермской школы №87, ветеран СВО Александр Григоренко выпустил свою первую книгу под названием «Мобик». По словам автора, это не автобиографическое произведение.

«В издательстве „Вече“ вышла моя первая напечатанная книга-повесть „Мобик“. Начал писать ее еще в госпитале имени Вишневского осенью 2023 года, а закончил летом 2024-го уже в Перми», — указал Григоренко в своем telegram-канале.

Действие произведения разворачивается под Кременной в ЛНР. Главный герой — молодой парень Леха Студеникин, мобилизованный осенью 2022 года. Месяц подготовки на полигоне — и вот он уже на передовой в Донбассе. Пермский ветеран сообщил, что книгу можно приобрести на маркетплейсах.

Григоренко в 2016—2021 годах был депутатом заксобрания Прикамья от фракции ЛДПР. Он пошел на фронт добровольцем весной 2022 года. В 2023-м получил в бою тяжелое ранение, после долгого лечения вернулся в Пермь. Сразу после он написал заявление о выходе из ЛДПР, потому что на президентских выборах поддерживал Владимира Путина, а не кандидата от партии Леонида Слуцкого.

В середине 2024 года Григоренко возглавил пермскую школу. Примерно в это же время его избрали председателем правления региональной общественной организации «Комитет по поддержке ветеранов СВО».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директор пермской школы №87, ветеран СВО Александр Григоренко выпустил свою первую книгу под названием «Мобик». По словам автора, это не автобиографическое произведение. «В издательстве „Вече“ вышла моя первая напечатанная книга-повесть „Мобик“. Начал писать ее еще в госпитале имени Вишневского осенью 2023 года, а закончил летом 2024-го уже в Перми», — указал Григоренко в своем telegram-канале. Действие произведения разворачивается под Кременной в ЛНР. Главный герой — молодой парень Леха Студеникин, мобилизованный осенью 2022 года. Месяц подготовки на полигоне — и вот он уже на передовой в Донбассе. Пермский ветеран сообщил, что книгу можно приобрести на маркетплейсах. Григоренко в 2016—2021 годах был депутатом заксобрания Прикамья от фракции ЛДПР. Он пошел на фронт добровольцем весной 2022 года. В 2023-м получил в бою тяжелое ранение, после долгого лечения вернулся в Пермь. Сразу после он написал заявление о выходе из ЛДПР, потому что на президентских выборах поддерживал Владимира Путина, а не кандидата от партии Леонида Слуцкого. В середине 2024 года Григоренко возглавил пермскую школу. Примерно в это же время его избрали председателем правления региональной общественной организации «Комитет по поддержке ветеранов СВО».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...