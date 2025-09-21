Директор пермской школы №87, ветеран СВО Александр Григоренко выпустил свою первую книгу под названием «Мобик». По словам автора, это не автобиографическое произведение.
«В издательстве „Вече“ вышла моя первая напечатанная книга-повесть „Мобик“. Начал писать ее еще в госпитале имени Вишневского осенью 2023 года, а закончил летом 2024-го уже в Перми», — указал Григоренко в своем telegram-канале.
Действие произведения разворачивается под Кременной в ЛНР. Главный герой — молодой парень Леха Студеникин, мобилизованный осенью 2022 года. Месяц подготовки на полигоне — и вот он уже на передовой в Донбассе. Пермский ветеран сообщил, что книгу можно приобрести на маркетплейсах.
Григоренко в 2016—2021 годах был депутатом заксобрания Прикамья от фракции ЛДПР. Он пошел на фронт добровольцем весной 2022 года. В 2023-м получил в бою тяжелое ранение, после долгого лечения вернулся в Пермь. Сразу после он написал заявление о выходе из ЛДПР, потому что на президентских выборах поддерживал Владимира Путина, а не кандидата от партии Леонида Слуцкого.
В середине 2024 года Григоренко возглавил пермскую школу. Примерно в это же время его избрали председателем правления региональной общественной организации «Комитет по поддержке ветеранов СВО».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!