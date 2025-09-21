21 сентября 2025
20 сентября 2025

В Оханске двое слесарей отравились метаном в канализации, один из них не выжил

Предположительно, специалисты должны были устранить засор канализации
Предположительно, специалисты должны были устранить засор канализации

Сотрудник коммунальной службы погиб от отравления метаном, прибыв на место по заявке школы в Оханске (Пермский край). Его напарник доставлен в больницу в тяжелом состоянии, передает источник в муниципалитете.

«Оба работали слесарями в одной из коммунальных служб Оханска. Они приехали по заявке из школы о засоре канализации и, предварительно, отравились метаном. Выживший сотрудник сейчас находится в больнице», — отметил собеседник «КП-Пермь».

Инцидент произошел 19 сентября. По версии местных жителей, один специалист спустился в люк и скончался от удушья газом. Второй последовал на помощь, но тоже отравился. Дело находится на контроле СУ СКР по Пермскому краю.

