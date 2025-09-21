В Оханске двое слесарей отравились метаном в канализации, один из них не выжил

Сотрудник коммунальной службы погиб от отравления метаном, прибыв на место по заявке школы в Оханске (Пермский край). Его напарник доставлен в больницу в тяжелом состоянии, передает источник в муниципалитете.
«Оба работали слесарями в одной из коммунальных служб Оханска. Они приехали по заявке из школы о засоре канализации и, предварительно, отравились метаном. Выживший сотрудник сейчас находится в больнице», — отметил собеседник «КП-Пермь».
Инцидент произошел 19 сентября. По версии местных жителей, один специалист спустился в люк и скончался от удушья газом. Второй последовал на помощь, но тоже отравился. Дело находится на контроле СУ СКР по Пермскому краю.
