21 сентября 2025

Пермский «Амкар» разгромил казанский «Рубин-2». Видео

ФК «Амкар-Пермь» взял три очка в матче с «Рубином-2»
© Служба новостей «URA.RU»
Даниил Зуев признан лучшим игроком матча
Даниил Зуев признан лучшим игроком матча

Пермский клуб «Амкар» уверенно победил в домашнем матче 21-го тура первенства Второй лиги. На своем поле футболисты взяли верх над казанским «Рубином-2» со счетом 3:0. Мячи в ворота гостей отправили Артем Котик, Даниил Зуев и Дмитрий Калайда. Об этом сообщает пресс-служба красно-черных.

«Мы специально настраивали команду на агрессивный старт, чтобы порадовать наших болельщиков после прошлых неудач и вернуть им хорошее настроение. Сейчас мы активно работаем над психологическим состоянием команды, выводим ребят из негатива. Конкретного плана на игру с „Уральцем“ пока нет — у нас впереди неделя подготовки, и мы сделаем все для победы», — сказал исполняющий обязанности главного тренера ФК «Амкар-Пермь» Ярослав Мочалов. Его комментарий размещен на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

 В турнирной таблице «Амкар» остался на второй строчке, несмотря на то, что лидер дзержинский «Химик» сыграл в этом туре вничью. Команды разделяет четыре очка.

Следующую игру «Амкар-Пермь» проведет на выезде. 28 сентября в 14:00 пермская команда встретится с тагильским «Уральцем-ТС» в рамках 22-го тура Первенства.

В предыдущем туре «Амкар» уступил на своем поле дзержинскому «Химику» со счетом 1:2, из-за чего отставание пермяков от лидера увеличилось до шести очков. Ранее команда прервала серию поражений победой над «Волной» и сохраняла второе место, однако нестабильные результаты не позволяли сократить разрыв с «Химиком». До окончания турнира обеим командам осталось провести по несколько матчей.

© Служба новостей «URA.RU»
