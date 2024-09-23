В Екатеринбурге рабочего из Таджикистана сдуло ветром с 11 этажа

24 сентября 2024 в 10:27 Размер текста - 17 +

Мужчина-мигрант упал с большой высоты и погиб на месте (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Рабочего из Таджикистана сильный ветер сдул с высоты 11-го этажа на стройке в Екатеринбурге. Мужчина не прицепил страховку и погиб, сообщил URA.RU источник. «ЧП случилось на стройке многоквартирного дома на улице Металлургов, 63\1. Монтажник-мигрант трудился на высоте 11-го этажа, на нем был страховочный пояс, который не был закреплен. Мужчина стоял на краю и из-за сильного порыва ветра не удержался и упал вниз», — рассказал собеседник агентства. По его словам, 46-летний рабочий погиб на месте от травм, несовместимых с жизнью. Это произошло в понедельник, 23 сентября. Обновлено в 11.02: добавлены комментарии СК и полиции «Следственным отделом по Верх-Исетскому району г. Екатеринбург по данному факту организовано проведение процессуальной проверки. Истребована и анализируется документация, касающаяся соблюдения требований техники безопасности на данном объекте. Опрашиваются очевидцы и иные лица», — сообщили в СУ СКР по Свердловской области. «Погибшим является гражданин одной из среднеазиатских республик, 1978 г. р. Предварительно, данная ситуация не связана с проявлениями криминала», — добавили в региональном ГУ МВД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рабочего из Таджикистана сильный ветер сдул с высоты 11-го этажа на стройке в Екатеринбурге. Мужчина не прицепил страховку и погиб, сообщил URA.RU источник. «ЧП случилось на стройке многоквартирного дома на улице Металлургов, 63\1. Монтажник-мигрант трудился на высоте 11-го этажа, на нем был страховочный пояс, который не был закреплен. Мужчина стоял на краю и из-за сильного порыва ветра не удержался и упал вниз», — рассказал собеседник агентства. По его словам, 46-летний рабочий погиб на месте от травм, несовместимых с жизнью. Это произошло в понедельник, 23 сентября. Обновлено в 11.02: добавлены комментарии СК и полиции «Следственным отделом по Верх-Исетскому району г. Екатеринбург по данному факту организовано проведение процессуальной проверки. Истребована и анализируется документация, касающаяся соблюдения требований техники безопасности на данном объекте. Опрашиваются очевидцы и иные лица», — сообщили в СУ СКР по Свердловской области. «Погибшим является гражданин одной из среднеазиатских республик, 1978 г. р. Предварительно, данная ситуация не связана с проявлениями криминала», — добавили в региональном ГУ МВД.