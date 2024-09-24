Турция вдвое сократила закупку российской нефти

24 сентября 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

Турция с августа закупает у РФ нефть на чуть менее 200 тысяч баррелей в сутки из-за ремонта на НПЗ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Турция вдовое сократила импорт нефти из России из-за ремонта на нефтеперерабатывающем завод (НПЗ) STAR. Об этом говорится в данных аналитической компании Kpler. По мнению экспертов, ситуация не критична, но дискомфортна. «Турция, третий по величине покупатель российской нефти, сократила импорт сырья из России вдвое на фоне ремонта нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) STAR, расположенного вблизи Измира», — говорится в данных Kpler. Информацию передает РБК. Так, в период августа показатель закупки нефти Турцией упал до чуть менее 200 тысяч баррелей в сутки. При этом в начале лета показатель составлял с 400—450 тысяч баррелей в сутки. Ремонт на НПЗ стартовал 5 сентября. При этом на предприятие приходится около 45% всей поставляемой на турецкий рынок нефти из РФ. В преддверии остановки производства закупки начали сокращаться. При этом Индия увеличила импорт нефти из России почти на 20% по сравнению с мартом. Так, индийские НПЗ получили 1,96 миллиона баррелей нефти в сутки. Этот показатель побил рекорд июля 2023 года, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Турция вдовое сократила импорт нефти из России из-за ремонта на нефтеперерабатывающем завод (НПЗ) STAR. Об этом говорится в данных аналитической компании Kpler. По мнению экспертов, ситуация не критична, но дискомфортна. «Турция, третий по величине покупатель российской нефти, сократила импорт сырья из России вдвое на фоне ремонта нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) STAR, расположенного вблизи Измира», — говорится в данных Kpler. Информацию передает РБК. Так, в период августа показатель закупки нефти Турцией упал до чуть менее 200 тысяч баррелей в сутки. При этом в начале лета показатель составлял с 400—450 тысяч баррелей в сутки. Ремонт на НПЗ стартовал 5 сентября. При этом на предприятие приходится около 45% всей поставляемой на турецкий рынок нефти из РФ. В преддверии остановки производства закупки начали сокращаться. При этом Индия увеличила импорт нефти из России почти на 20% по сравнению с мартом. Так, индийские НПЗ получили 1,96 миллиона баррелей нефти в сутки. Этот показатель побил рекорд июля 2023 года, передает 360.ru.