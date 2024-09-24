Курганский боец СВО помылся в екатеринбургской сауне и лишился 300 тысяч рублей

24 сентября 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

Мужчина выпивал в парилке, а потом недосчитался 300 тысяч Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU У бойца СВО из Курганской области пропали более 300 тысяч рублей, пока он отдыхал в екатеринбургской сауне. Подробности URA.RU рассказал источник. «43-летний военнослужащий из села Введенское Кетовского района проводил время в сауне „Тысяча и одна ночь“ в Екатеринбурге. По его собственному признанию, был пьян. Наутро после веселья он обнаружил, что с его банковской карты по системе быстрых платежей оказались списаны 304 тысячи рублей», — сообщил собеседник агентства. Мужчина написал в полицию электронное обращение, в котором объяснил, что не терял карту и не передавал ее посторонним людям. Каким образом исчезли деньги, он предположить затруднился. Пока опросить солдата не удалось, поскольку он находится в Кургане. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У бойца СВО из Курганской области пропали более 300 тысяч рублей, пока он отдыхал в екатеринбургской сауне. Подробности URA.RU рассказал источник. «43-летний военнослужащий из села Введенское Кетовского района проводил время в сауне „Тысяча и одна ночь“ в Екатеринбурге. По его собственному признанию, был пьян. Наутро после веселья он обнаружил, что с его банковской карты по системе быстрых платежей оказались списаны 304 тысячи рублей», — сообщил собеседник агентства. Мужчина написал в полицию электронное обращение, в котором объяснил, что не терял карту и не передавал ее посторонним людям. Каким образом исчезли деньги, он предположить затруднился. Пока опросить солдата не удалось, поскольку он находится в Кургане.