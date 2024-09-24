Курганский боец СВО помылся в екатеринбургской сауне и лишился 300 тысяч рублей

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Мужчина выпивал в парилке, а потом недосчитался 300 тысяч Фото:

У бойца СВО из Курганской области пропали более 300 тысяч рублей, пока он отдыхал в екатеринбургской сауне. Подробности URA.RU рассказал источник.

«43-летний военнослужащий из села Введенское Кетовского района проводил время в сауне „Тысяча и одна ночь“ в Екатеринбурге. По его собственному признанию, был пьян. Наутро после веселья он обнаружил, что с его банковской карты по системе быстрых платежей оказались списаны 304 тысячи рублей», — сообщил собеседник агентства.

Мужчина написал в полицию электронное обращение, в котором объяснил, что не терял карту и не передавал ее посторонним людям. Каким образом исчезли деньги, он предположить затруднился. Пока опросить солдата не удалось, поскольку он находится в Кургане.

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У бойца СВО из Курганской области пропали более 300 тысяч рублей, пока он отдыхал в екатеринбургской сауне. Подробности URA.RU рассказал источник. «43-летний военнослужащий из села Введенское Кетовского района проводил время в сауне „Тысяча и одна ночь“ в Екатеринбурге. По его собственному признанию, был пьян. Наутро после веселья он обнаружил, что с его банковской карты по системе быстрых платежей оказались списаны 304 тысячи рублей», — сообщил собеседник агентства. Мужчина написал в полицию электронное обращение, в котором объяснил, что не терял карту и не передавал ее посторонним людям. Каким образом исчезли деньги, он предположить затруднился. Пока опросить солдата не удалось, поскольку он находится в Кургане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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