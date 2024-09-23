Суд запретил челябинскому автосалону использовать бренд KIA

Арбитражный суд Челябинской области запретил автосалону «Таганай-Моторс» использовать в своей работе бренд KIA. Как 24 сентября заявили в пресс-службе суда, требования корейского автопроизводителя полностью удовлетворены.
«Решением суда исковые требования удовлетворены. Суд запретил ООО „Таганай-Моторс“ использовать товарные знаки Kia и KIA», — отмечено в сообщении суда.
Процесс начался в январе. Челябинская фирма использовала знаки автоконцерна и сходные до степени смешения с ними обозначения. Логотипы компания ставила на свой сайт, название которого также было близким к имени производителя.
Инициатором пора выступила компания «Киа Корпорейшен» из Сеула. Корейский поставщик предпочел не комментировать процесс. Контакты автосалона на улице Косарева среди открытых данных отсутствуют, сайт в настоящий момент не работает.
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