23 сентября 2024

Суд запретил челябинскому автосалону использовать бренд KIA

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Суд запретил автосалону применять марку KIA
Суд запретил автосалону применять марку KIA Фото:

Арбитражный суд Челябинской области запретил автосалону «Таганай-Моторс» использовать в своей работе бренд KIA. Как 24 сентября заявили в пресс-службе суда, требования корейского автопроизводителя полностью удовлетворены.

«Решением суда исковые требования удовлетворены. Суд запретил ООО „Таганай-Моторс“ использовать товарные знаки Kia и KIA», — отмечено в сообщении суда.

Процесс начался в январе. Челябинская фирма использовала знаки автоконцерна и сходные до степени смешения с ними обозначения. Логотипы компания ставила на свой сайт, название которого также было близким к имени производителя.

Инициатором пора выступила компания «Киа Корпорейшен» из Сеула. Корейский поставщик предпочел не комментировать процесс. Контакты автосалона на улице Косарева среди открытых данных отсутствуют, сайт в настоящий момент не работает.

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Арбитражный суд Челябинской области запретил автосалону «Таганай-Моторс» использовать в своей работе бренд KIA. Как 24 сентября заявили в пресс-службе суда, требования корейского автопроизводителя полностью удовлетворены. «Решением суда исковые требования удовлетворены. Суд запретил ООО „Таганай-Моторс“ использовать товарные знаки Kia и KIA», — отмечено в сообщении суда. Процесс начался в январе. Челябинская фирма использовала знаки автоконцерна и сходные до степени смешения с ними обозначения. Логотипы компания ставила на свой сайт, название которого также было близким к имени производителя. Инициатором пора выступила компания «Киа Корпорейшен» из Сеула. Корейский поставщик предпочел не комментировать процесс. Контакты автосалона на улице Косарева среди открытых данных отсутствуют, сайт в настоящий момент не работает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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