По делу генерала Попова допросили более 90 свидетелей

24 сентября 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

По делу Ивана Попова не допросили свидетелей защиты, заявил Сергей Буйновский Фото: Сергей Карпухин/ТАСС новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России В ходе расследования дела бывшего командующего 58-й армией генерала-майора Ивана Попова, который обвиняется в служебном подлоге и мошенничестве, следователи провели допросы 91 свидетеля обвинения. Об этом сообщает его адвокат Сергей Буйновский. «Всего по делу допрошен 91 свидетель. Но никто из них фактически не имеет никакого отношения к делу», — заявил Буйновский. Его слова передает ТАСС. Таже адвокат Попова напомнил, что не допросили свидетелей защиты, в том числе высокопоставленных офицеров. Хотя генерал-майор и Сергей Буйновский настаивали на этом. Также в обвинительном заключении свидетели не значатся, пишет 360.ru. Кроме того, ранее командиры 58-й армии согласились дать показания по делу Попова, который на данный момент находится под домашним арестом. Генерал-майор также лишился возможности совершать прогулки. Однако Иван Попов отметил, что это лишь мелочи жизни, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе расследования дела бывшего командующего 58-й армией генерала-майора Ивана Попова, который обвиняется в служебном подлоге и мошенничестве, следователи провели допросы 91 свидетеля обвинения. Об этом сообщает его адвокат Сергей Буйновский. «Всего по делу допрошен 91 свидетель. Но никто из них фактически не имеет никакого отношения к делу», — заявил Буйновский. Его слова передает ТАСС. Таже адвокат Попова напомнил, что не допросили свидетелей защиты, в том числе высокопоставленных офицеров. Хотя генерал-майор и Сергей Буйновский настаивали на этом. Также в обвинительном заключении свидетели не значатся, пишет 360.ru. Кроме того, ранее командиры 58-й армии согласились дать показания по делу Попова, который на данный момент находится под домашним арестом. Генерал-майор также лишился возможности совершать прогулки. Однако Иван Попов отметил, что это лишь мелочи жизни, передает RT.