По делу генерала Попова допросили более 90 свидетелей

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По делу Ивана Попова не допросили свидетелей защиты, заявил Сергей Буйновский Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

В ходе расследования дела бывшего командующего 58-й армией генерала-майора Ивана Попова, который обвиняется в служебном подлоге и мошенничестве, следователи провели допросы 91 свидетеля обвинения. Об этом сообщает его адвокат Сергей Буйновский.

«Всего по делу допрошен 91 свидетель. Но никто из них фактически не имеет никакого отношения к делу», — заявил Буйновский. Его слова передает ТАСС.

Таже адвокат Попова напомнил, что не допросили свидетелей защиты, в том числе высокопоставленных офицеров. Хотя генерал-майор и Сергей Буйновский настаивали на этом. Также в обвинительном заключении свидетели не значатся, пишет 360.ru.

Кроме того, ранее командиры 58-й армии согласились дать показания по делу Попова, который на данный момент находится под домашним арестом. Генерал-майор также лишился возможности совершать прогулки. Однако Иван Попов отметил, что это лишь мелочи жизни, передает RT.

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В ходе расследования дела бывшего командующего 58-й армией генерала-майора Ивана Попова, который обвиняется в служебном подлоге и мошенничестве, следователи провели допросы 91 свидетеля обвинения. Об этом сообщает его адвокат Сергей Буйновский. «Всего по делу допрошен 91 свидетель. Но никто из них фактически не имеет никакого отношения к делу», — заявил Буйновский. Его слова передает ТАСС. Таже адвокат Попова напомнил, что не допросили свидетелей защиты, в том числе высокопоставленных офицеров. Хотя генерал-майор и Сергей Буйновский настаивали на этом. Также в обвинительном заключении свидетели не значатся, пишет 360.ru. Кроме того, ранее командиры 58-й армии согласились дать показания по делу Попова, который на данный момент находится под домашним арестом. Генерал-майор также лишился возможности совершать прогулки. Однако Иван Попов отметил, что это лишь мелочи жизни, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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