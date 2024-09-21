Командиры 58-й армии согласились дать показания по делу Ивана Попова

Командиры 58-й армии согласились дать показания по делу генерал-майора Ивана Попова. Об этом заявил сам обвиняемый во 2-м Западном окружном военном суде.
«Возникла острая необходимость в обосновании отсутствия мотива для совершения мною преступления и доказательства моей невиновности допросить ряд командиров соединений воинских частей, в первую очередь первого эшелона 58-й армии... Все командиры дали согласие в поданном следователю ходатайстве на завершающем этапе ознакомления с материалами», — сказал Попов в ходе заседания, слова военного приводит ТАСС.
Генерал-майор также заявил, что его просьбы проигнорировали. Это, согласно его словам, нарушает права защиту и доказательство невиновности.
Попов, проходящий по делу о крупном мошенничестве, был переведен под домашний арест по решению военного суда. Он обвиняется в продаже металла, предназначенного для строительства оборонительных укреплений, что привело к значительному ущербу.
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