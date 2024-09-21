21 сентября 2024

Командиры 58-й армии согласились дать показания по делу Ивана Попова

© Служба новостей «URA.RU»
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Попов настаивает на своей невиновности
Попов настаивает на своей невиновности Фото:

Командиры 58-й армии согласились дать показания по делу генерал-майора Ивана Попова. Об этом заявил сам обвиняемый во 2-м Западном окружном военном суде.

«Возникла острая необходимость в обосновании отсутствия мотива для совершения мною преступления и доказательства моей невиновности допросить ряд командиров соединений воинских частей, в первую очередь первого эшелона 58-й армии... Все командиры дали согласие в поданном следователю ходатайстве на завершающем этапе ознакомления с материалами», — сказал Попов в ходе заседания, слова военного приводит ТАСС.

Генерал-майор также заявил, что его просьбы проигнорировали. Это, согласно его словам, нарушает права защиту и доказательство невиновности.

Попов, проходящий по делу о крупном мошенничестве, был переведен под домашний арест по решению военного суда. Он обвиняется в продаже металла, предназначенного для строительства оборонительных укреплений, что привело к значительному ущербу.

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Командиры 58-й армии согласились дать показания по делу генерал-майора Ивана Попова. Об этом заявил сам обвиняемый во 2-м Западном окружном военном суде. «Возникла острая необходимость в обосновании отсутствия мотива для совершения мною преступления и доказательства моей невиновности допросить ряд командиров соединений воинских частей, в первую очередь первого эшелона 58-й армии... Все командиры дали согласие в поданном следователю ходатайстве на завершающем этапе ознакомления с материалами», — сказал Попов в ходе заседания, слова военного приводит ТАСС. Генерал-майор также заявил, что его просьбы проигнорировали. Это, согласно его словам, нарушает права защиту и доказательство невиновности. Попов, проходящий по делу о крупном мошенничестве, был переведен под домашний арест по решению военного суда. Он обвиняется в продаже металла, предназначенного для строительства оборонительных укреплений, что привело к значительному ущербу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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