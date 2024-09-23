София Ершкова из Екатеринбурга вышла в финал «Мисс Россия»

Финал конкурса пройдет 5 октября в Москве (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбурженка вошла в топ самых красивых девушек страны. 21-летняя София Ершкова будет претендовать на титул «Мисс Россия 2024», рассказали URA.RU организаторы конкурса красоты.

«Мне до сих пор не верится, что именно я стала финалисткой конкурса „Мисс Россия 2024“. Из 85 000 заявок и нескольких сотен девочек на кастинге — я прошла в топ 50 самых красивых девушек нашей страны», — написала девушка в соцсетях.

Чтобы попасть в финал, к участницам предъявляли строгие требования: наличие гражданства РФ, возраст от 17 до 23 лет, рост от 173 сантиметров, не замужем и не разведены, без детей. Также нельзя иметь никаких татуировок и эротических фото и видео в соцсетях.

Известно, что сейчас София учится в Ульяновском институте гражданской авиации по направлению «Организация аэропортовой деятельности». В свободное время увлекается психологией и искусством, занимается моделингом, фитнесом, йогой и растяжкой. В течение десяти лет девушка обучалась в художественной школе, имеет диплом веб-дизайнера. У Софии уже есть один титул — она является «Первой вице-мисс Ульяновска 2024».

На знакомстве с участницами екатеринбурженка рассказала, что больше всего в жизни ее вдохновляют картины, а местом силы является Третьяковская галерея. «Жюри я буду удивлять стремлением к победе и огнем в моих ледяных голубых глазах», — поделилась планами София.

На протяжении трех недель финалистки будут проходить подготовку под руководством педагогов по дефиле, хореографов, мастеров ораторского искусства, ведущих журналистов и психологов. Также участницы посетят мастер-классы по бьюти-индустрии, нутрициологии, актерскому мастерству и другим дисциплинам. Финал пройдет 5 октября в концертном зале Barvikha Luxury Village в Москве.

Фото: pghfdehrhtkorodhdnke/ Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Фото: pghfdehrhtkorodhdnke/ Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Фото: pghfdehrhtkorodhdnke/ Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

? Фото: pghfdehrhtkorodhdnke/ Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)?