Председатель избиркома поселка Бобровский (Свердловская область), капитан Сергей Месилов погиб в зоне спецоперации РФ на Украине. Ему было 45 лет. Об этом рассказали в пресс-службе регионального избиркома.
«Погиб при исполнении воинского долга в сентябре 2024 года. Избирательная комиссия Свердловской области выражает глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Сергея Месилова», — следует из сообщения. Он был мобилизован в сентябре 2022 года, а работу в комиссии продолжила его мама.
Месилов работал в составе участковой избирательной комиссии №850 с 2009 года. В июне 2018 года он стал главой УИК. Коллеги отмечают, что мужчина всегда ставил решение государственных задач превыше личных интересов и гордился уже имевшимся опытом службы пограничника.
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