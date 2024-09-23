23 сентября 2024

Глава избиркома свердловского поселка погиб в зоне СВО. Фото

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Месилова мобилизовали в сентябре 2022-го (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Председатель избиркома поселка Бобровский (Свердловская область), капитан Сергей Месилов погиб в зоне спецоперации РФ на Украине. Ему было 45 лет. Об этом рассказали в пресс-службе регионального избиркома.

«Погиб при исполнении воинского долга в сентябре 2024 года. Избирательная комиссия Свердловской области выражает глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Сергея Месилова», — следует из сообщения. Он был мобилизован в сентябре 2022 года, а работу в комиссии продолжила его мама.

Месилов работал в составе участковой избирательной комиссии №850 с 2009 года. В июне 2018 года он стал главой УИК. Коллеги отмечают, что мужчина всегда ставил решение государственных задач превыше личных интересов и гордился уже имевшимся опытом службы пограничника.

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Председатель избиркома поселка Бобровский (Свердловская область), капитан Сергей Месилов погиб в зоне спецоперации РФ на Украине. Ему было 45 лет. Об этом рассказали в пресс-службе регионального избиркома. «Погиб при исполнении воинского долга в сентябре 2024 года. Избирательная комиссия Свердловской области выражает глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Сергея Месилова», — следует из сообщения. Он был мобилизован в сентябре 2022 года, а работу в комиссии продолжила его мама. Месилов работал в составе участковой избирательной комиссии №850 с 2009 года. В июне 2018 года он стал главой УИК. Коллеги отмечают, что мужчина всегда ставил решение государственных задач превыше личных интересов и гордился уже имевшимся опытом службы пограничника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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