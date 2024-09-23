Глава избиркома свердловского поселка погиб в зоне СВО. Фото

24 сентября 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Месилова мобилизовали в сентябре 2022-го (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель избиркома поселка Бобровский (Свердловская область), капитан Сергей Месилов погиб в зоне спецоперации РФ на Украине. Ему было 45 лет. Об этом рассказали в пресс-службе регионального избиркома. «Погиб при исполнении воинского долга в сентябре 2024 года. Избирательная комиссия Свердловской области выражает глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Сергея Месилова», — следует из сообщения. Он был мобилизован в сентябре 2022 года, а работу в комиссии продолжила его мама. Месилов работал в составе участковой избирательной комиссии №850 с 2009 года. В июне 2018 года он стал главой УИК. Коллеги отмечают, что мужчина всегда ставил решение государственных задач превыше личных интересов и гордился уже имевшимся опытом службы пограничника. сообщество «Избирательная комиссия Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель избиркома поселка Бобровский (Свердловская область), капитан Сергей Месилов погиб в зоне спецоперации РФ на Украине. Ему было 45 лет. Об этом рассказали в пресс-службе регионального избиркома. «Погиб при исполнении воинского долга в сентябре 2024 года. Избирательная комиссия Свердловской области выражает глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Сергея Месилова», — следует из сообщения. Он был мобилизован в сентябре 2022 года, а работу в комиссии продолжила его мама. Месилов работал в составе участковой избирательной комиссии №850 с 2009 года. В июне 2018 года он стал главой УИК. Коллеги отмечают, что мужчина всегда ставил решение государственных задач превыше личных интересов и гордился уже имевшимся опытом службы пограничника.