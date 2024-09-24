Конец «Флибусты»*: основатель самой известной пиратской библиотеки заявил о закрытии проекта

Создатель «Флибусты»* заявил о своей болезни и закрытии проекта

24 сентября 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

«Флибуста»* проработает еще несколько недель по оплаченным серверам Фото: Алексей Баранов © URA.RU «Флибуста» (заблокирована в РФ) — это онлайн-библиотека, предоставляющая доступ ко многим книгам, которые можно скачивать и получать на электронную почту. Однако в 2016 году сайт был заблокирован Мосгорсудом из-за его «пиратской» деятельности. В 2024 году проект будет закрыт, это анонсировал его создатель. Это связано с тем, что у него нашли у него нашли опухоль «неприличных размеров». История «Флибусты», скандал с «Эксмо» и закрытие сайта — в материале URA.RU. Что такое «Флибуста», ее история Онлайн-библиотека была основана 8 октября 2009 года в ответ на введение платы за скачивание книг другой библиотекой — «Либрусек». Создателем сайта является пользователь по имени Stiver, проживающий в Германии. Сайт доступен на русском, украинском и белорусском языках, а иностранная литература доступна для зарегистрированных пользователей. Библиотека возникла на фоне идеологических разногласий с проектом «Либрусек» и стала дополненным форком (ответвленным проектом — прим. URA.RU) этой библиотеки. Со временем «Флибуста» начала пополняться оригинальным контентом, но продолжала синхронизироваться с «Либрусеком». Библиотека работает по принципу «Википедии» и активно пополняется пользователями. «Флибуста» продолжает была одним из самых посещаемых книжных сайтов в рунете, предоставляя доступ к огромному количеству литературных произведений различных жанров и языков. Награды и достижения Сайт Флибуста был высоко оценен в интернет-сообществе, заняв 2-е место в конкурсе РОТОР в номинации «Электронная библиотека года» в 2010 году. В той же номинации в 2011 году сайт получил Гран-при. Фото: скриншот сайта flibusta.club © URA.RU Противостояние с «Эксмо» 26 сентября 2011 года «Флибуста» вступила в активную фазу противостояния с правообладателями, в частности с издательством «Эксмо». Сайт столкнулся с давлением на хостинг-провайдера, что привело к временному закрытию прямого доступа к ресурсу. Владелец сайта сообщил о переходе на использование прокси-сервера proxy.flibusta.net в ожидании дальнейших разработок ситуации. При этом популярность библиотеки возросла. Это является примером так называемого Эффекта Стрейзанд — усиление внимания к чему-либо в результате попыток цензуры или скрытия информации. Также в сентябре 2013 года пользователи столкнулись с перебоями в работе «Флибусты», при этом попытки скачать книги приводили к сообщениям о временных трудностях и предложениях использовать альтернативные способы доступа. Указывалось, что интернет-магазин Litres.ru также приложил усилия к закрытию ресурса. Однако к середине октября работа сайта была полностью восстановлена. С октября 2013 года доступ к определенным российским книгам и переводам был ограничен по требованию правообладателей. Несмотря на блокировку в России с 2015 года по решению суда из-за иска «Эксмо», доступ к сайту оставался возможным через Tor, I2P и альтернативные доменные имена. После блокировки основного домена «Флибусты», ресурс переехал на исландский домен Flibusta.is, который также был заблокирован. В июле 2016 года появились сообщения о том, что Ассоциация по защите авторских прав в Интернете (АЗАПИ) вычислила администратора сайта под ником Stiver. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Блокировка библиотеки В апреле 2016 года стало известно, что Мосгорсуд принял решение о пожизненной блокировке онлайн-библиотеки Flibusta.net. Процесс, начавшийся летом 2015 года, привел к тому, что Flibusta.net вместе с Litmir.me и Rutracker.org стали первыми ресурсами, подвергшимися пожизненной блокировке. Предыдущие временные меры уже затрагивали отдельные страницы сайта библиотеки, и за игнорирование требований суда и правообладателей Flibusta.net неоднократно блокировалась Роскомнадзором. Эти действия повлияли на трафик сайта: если в октябре 2015 года онлайн-библиотека регистрировала около четырех миллионов визитов, то к марту 2016 года число посетителей упало до 163 тысяч. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Интервью с создателем «Флибусты» Основатель онлайн-библиотеки Stiver рассказал, что на данный момент библиотеку поддерживает группа энтузиастов из разных уголков мира. Работа над проектом ведется на добровольной основе, без преследования коммерческих интересов. Сообщество пользователей вносит свой вклад в развитие фондов и наполнение сайта, следуя принципам, схожим с «Википедией», передает слова Stiver сайт «Компьютерра». Основополагающий принцип «Флибусты» — строгое разделение пиратства и бизнеса. Создатели проекта осознают возможное противоречие с законом, но подчеркивают отсутствие стремления к личной выгоде. Библиотека не вступает в коммерческие отношения и отказывается от рекламы. Проект является филантропическим: люди жертвуют свои ресурсы ради возможности жить в мире, где чтение доступно каждому. Закрытие онлайн-библиотеки Основатель «Флибусты» анонсировал закрытие проекта в 2024 году. Причиной стали его серьезные проблемы со здоровьем. Так, на данный момент он находится в больнице с диагнозом глиобластома. Создатель проекта также отметил, что серверы, на которых работает библиотека, оплачены еще на несколько недель, передает РБК. Фото: Игорь Меркулов © URA.RU *«Флибуста» — заблокирована в России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Флибуста» (заблокирована в РФ) — это онлайн-библиотека, предоставляющая доступ ко многим книгам, которые можно скачивать и получать на электронную почту. Однако в 2016 году сайт был заблокирован Мосгорсудом из-за его «пиратской» деятельности. В 2024 году проект будет закрыт, это анонсировал его создатель. Это связано с тем, что у него нашли у него нашли опухоль «неприличных размеров». История «Флибусты», скандал с «Эксмо» и закрытие сайта — в материале URA.RU. Онлайн-библиотека была основана 8 октября 2009 года в ответ на введение платы за скачивание книг другой библиотекой — «Либрусек». Создателем сайта является пользователь по имени Stiver, проживающий в Германии. Сайт доступен на русском, украинском и белорусском языках, а иностранная литература доступна для зарегистрированных пользователей. Библиотека возникла на фоне идеологических разногласий с проектом «Либрусек» и стала дополненным форком (ответвленным проектом — прим. URA.RU) этой библиотеки. Со временем «Флибуста» начала пополняться оригинальным контентом, но продолжала синхронизироваться с «Либрусеком». Библиотека работает по принципу «Википедии» и активно пополняется пользователями. «Флибуста» продолжает была одним из самых посещаемых книжных сайтов в рунете, предоставляя доступ к огромному количеству литературных произведений различных жанров и языков. Сайт Флибуста был высоко оценен в интернет-сообществе, заняв 2-е место в конкурсе РОТОР в номинации «Электронная библиотека года» в 2010 году. В той же номинации в 2011 году сайт получил Гран-при. 26 сентября 2011 года «Флибуста» вступила в активную фазу противостояния с правообладателями, в частности с издательством «Эксмо». Сайт столкнулся с давлением на хостинг-провайдера, что привело к временному закрытию прямого доступа к ресурсу. Владелец сайта сообщил о переходе на использование прокси-сервера proxy.flibusta.net в ожидании дальнейших разработок ситуации. При этом популярность библиотеки возросла. Это является примером так называемого Эффекта Стрейзанд — усиление внимания к чему-либо в результате попыток цензуры или скрытия информации. Также в сентябре 2013 года пользователи столкнулись с перебоями в работе «Флибусты», при этом попытки скачать книги приводили к сообщениям о временных трудностях и предложениях использовать альтернативные способы доступа. Указывалось, что интернет-магазин Litres.ru также приложил усилия к закрытию ресурса. Однако к середине октября работа сайта была полностью восстановлена. С октября 2013 года доступ к определенным российским книгам и переводам был ограничен по требованию правообладателей. Несмотря на блокировку в России с 2015 года по решению суда из-за иска «Эксмо», доступ к сайту оставался возможным через Tor, I2P и альтернативные доменные имена. После блокировки основного домена «Флибусты», ресурс переехал на исландский домен Flibusta.is, который также был заблокирован. В июле 2016 года появились сообщения о том, что Ассоциация по защите авторских прав в Интернете (АЗАПИ) вычислила администратора сайта под ником Stiver. В апреле 2016 года стало известно, что Мосгорсуд принял решение о пожизненной блокировке онлайн-библиотеки Flibusta.net. Процесс, начавшийся летом 2015 года, привел к тому, что Flibusta.net вместе с Litmir.me и Rutracker.org стали первыми ресурсами, подвергшимися пожизненной блокировке. Предыдущие временные меры уже затрагивали отдельные страницы сайта библиотеки, и за игнорирование требований суда и правообладателей Flibusta.net неоднократно блокировалась Роскомнадзором. Эти действия повлияли на трафик сайта: если в октябре 2015 года онлайн-библиотека регистрировала около четырех миллионов визитов, то к марту 2016 года число посетителей упало до 163 тысяч. Основатель онлайн-библиотеки Stiver рассказал, что на данный момент библиотеку поддерживает группа энтузиастов из разных уголков мира. Работа над проектом ведется на добровольной основе, без преследования коммерческих интересов. Сообщество пользователей вносит свой вклад в развитие фондов и наполнение сайта, следуя принципам, схожим с «Википедией», передает слова Stiver сайт «Компьютерра». Основополагающий принцип «Флибусты» — строгое разделение пиратства и бизнеса. Создатели проекта осознают возможное противоречие с законом, но подчеркивают отсутствие стремления к личной выгоде. Библиотека не вступает в коммерческие отношения и отказывается от рекламы. Проект является филантропическим: люди жертвуют свои ресурсы ради возможности жить в мире, где чтение доступно каждому. Основатель «Флибусты» анонсировал закрытие проекта в 2024 году. Причиной стали его серьезные проблемы со здоровьем. Так, на данный момент он находится в больнице с диагнозом глиобластома. Создатель проекта также отметил, что серверы, на которых работает библиотека, оплачены еще на несколько недель, передает РБК. *«Флибуста» — заблокирована в России