Песков объяснил, когда закончится СВО

Песков: достижение целей РФ в СВО является безальтернативным

24 сентября 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что сроки завершения СВО будут определены в процессе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что достижение целей России в СВО является безальтернативным. Так, операция закончится, когда РФ достигнет поставленных в ней целей. Это утверждение было сделано в контексте обсуждения заявлений лидера Украины Владимира Зеленского о необходимости дополнительной поддержки для страны и возможном приближении конца боевых действий. «Любая война так или иначе завершается миром, но для нас безальтернативными являются достижение наших поставленных целей», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла. Он также добавил, что пути достижения этих целей и завершение СВО будут определены в процессе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что достижение целей России в СВО является безальтернативным. Так, операция закончится, когда РФ достигнет поставленных в ней целей. Это утверждение было сделано в контексте обсуждения заявлений лидера Украины Владимира Зеленского о необходимости дополнительной поддержки для страны и возможном приближении конца боевых действий. «Любая война так или иначе завершается миром, но для нас безальтернативными являются достижение наших поставленных целей», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла. Он также добавил, что пути достижения этих целей и завершение СВО будут определены в процессе.