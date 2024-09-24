Песков объяснил, когда закончится СВО

Песков: достижение целей РФ в СВО является безальтернативным
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что сроки завершения СВО будут определены в процессе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что достижение целей России в СВО является безальтернативным. Так, операция закончится, когда РФ достигнет поставленных в ней целей. Это утверждение было сделано в контексте обсуждения заявлений лидера Украины Владимира Зеленского о необходимости дополнительной поддержки для страны и возможном приближении конца боевых действий.

«Любая война так или иначе завершается миром, но для нас безальтернативными являются достижение наших поставленных целей», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла. Он также добавил, что пути достижения этих целей и завершение СВО будут определены в процессе.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что достижение целей России в СВО является безальтернативным. Так, операция закончится, когда РФ достигнет поставленных в ней целей. Это утверждение было сделано в контексте обсуждения заявлений лидера Украины Владимира Зеленского о необходимости дополнительной поддержки для страны и возможном приближении конца боевых действий. «Любая война так или иначе завершается миром, но для нас безальтернативными являются достижение наших поставленных целей», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла. Он также добавил, что пути достижения этих целей и завершение СВО будут определены в процессе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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