В Тюмени эвакуируют крупный торговый центр

Жителей соседних домов предупреждают о плановой эвакуации
В Тюмени временно закрыт крупный торговый центр «Сити Молл». Причиной стала плановая эвакуация, предполагают жители соседних с ТРЦ домов, информация распространяется в соседских чатах в Telegram.
«Внимание! „Сити Молл“ плановая эвакуация, на час-полтора. Кто планировал, можете пока не идти», — гласит объявление.
В МЧС Тюменской области URA.RU прокомментировали, что вызовов к «Сити Моллу» не поступало. В управляющую компанию торгового центра направлен запрос, ответ на момент публикации ожидается.
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