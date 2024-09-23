23 сентября 2024

В Тюмени эвакуируют крупный торговый центр

ТРЦ «Сити Молл» в Тюмени эвакуируют, но угрозы нет
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей соседних домов предупреждают о плановой эвакуации
Жителей соседних домов предупреждают о плановой эвакуации Фото:

В Тюмени временно закрыт крупный торговый центр «Сити Молл». Причиной стала плановая эвакуация, предполагают жители соседних с ТРЦ домов, информация распространяется в соседских чатах в Telegram.

«Внимание! „Сити Молл“ плановая эвакуация, на час-полтора. Кто планировал, можете пока не идти», — гласит объявление.

В МЧС Тюменской области URA.RU прокомментировали, что вызовов к «Сити Моллу» не поступало. В управляющую компанию торгового центра направлен запрос, ответ на момент публикации ожидается. 

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В Тюмени временно закрыт крупный торговый центр «Сити Молл». Причиной стала плановая эвакуация, предполагают жители соседних с ТРЦ домов, информация распространяется в соседских чатах в Telegram. «Внимание! „Сити Молл“ плановая эвакуация, на час-полтора. Кто планировал, можете пока не идти», — гласит объявление. В МЧС Тюменской области URA.RU прокомментировали, что вызовов к «Сити Моллу» не поступало. В управляющую компанию торгового центра направлен запрос, ответ на момент публикации ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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