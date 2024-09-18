Матвиенко: движение чайлдфри нужно запретить законодательно

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Клипарт. город Екатеринбург, дорожный знак, осторожно дети
Валентина Матвиенко хочет законодательно запретить россиянам отказываться от деторождения Фото:

Председатель Совфда РФ Валентина Матвиенко считает, что в стране нужно законодательно запретить осознанный отказ людей от рождения детей. Об этом она рассказала в интервью журналистам. Такое движение в народе называют чайлдфри.

«Движение чайлдфри <…> нужно запрещать законодательно», — рассказала Матвиенко в интервью «Известиям». Она поделилась с журналистами своим отношением к современному феминизму. Матвиенко считает, что движение за равные права между мужчинами и женщинами давно радикализировалось, потеряв изначальный смысл.

Минюст РФ начал задумываться о запрете чайлдфри еще в конце июня этого года. Замминистра юстиции Всеволод Вуколов говорил, что ведомство готовит соответствующие законопроекты. В Госдуму вносили инициативы еще в прошлом году, передает РАПСИ. Правительство также контролирует законопроекты о запрете абортов в частных клиниках, которые в настоящий момент готовятся. Уже с 1 сентября в РФ ужесточили оборот препаратов для прерывания беременности.

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Председатель Совфда РФ Валентина Матвиенко считает, что в стране нужно законодательно запретить осознанный отказ людей от рождения детей. Об этом она рассказала в интервью журналистам. Такое движение в народе называют чайлдфри. «Движение чайлдфри <…> нужно запрещать законодательно», — рассказала Матвиенко в интервью «Известиям». Она поделилась с журналистами своим отношением к современному феминизму. Матвиенко считает, что движение за равные права между мужчинами и женщинами давно радикализировалось, потеряв изначальный смысл. Минюст РФ начал задумываться о запрете чайлдфри еще в конце июня этого года. Замминистра юстиции Всеволод Вуколов говорил, что ведомство готовит соответствующие законопроекты. В Госдуму вносили инициативы еще в прошлом году, передает РАПСИ. Правительство также контролирует законопроекты о запрете абортов в частных клиниках, которые в настоящий момент готовятся. Уже с 1 сентября в РФ ужесточили оборот препаратов для прерывания беременности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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