Матвиенко: движение чайлдфри нужно запретить законодательно

18 сентября 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко хочет законодательно запретить россиянам отказываться от деторождения Фото: Александр Мамаев © URA.RU Председатель Совфда РФ Валентина Матвиенко считает, что в стране нужно законодательно запретить осознанный отказ людей от рождения детей. Об этом она рассказала в интервью журналистам. Такое движение в народе называют чайлдфри. «Движение чайлдфри <…> нужно запрещать законодательно», — рассказала Матвиенко в интервью «Известиям». Она поделилась с журналистами своим отношением к современному феминизму. Матвиенко считает, что движение за равные права между мужчинами и женщинами давно радикализировалось, потеряв изначальный смысл. Минюст РФ начал задумываться о запрете чайлдфри еще в конце июня этого года. Замминистра юстиции Всеволод Вуколов говорил, что ведомство готовит соответствующие законопроекты. В Госдуму вносили инициативы еще в прошлом году, передает РАПСИ. Правительство также контролирует законопроекты о запрете абортов в частных клиниках, которые в настоящий момент готовятся. Уже с 1 сентября в РФ ужесточили оборот препаратов для прерывания беременности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Совфда РФ Валентина Матвиенко считает, что в стране нужно законодательно запретить осознанный отказ людей от рождения детей. Об этом она рассказала в интервью журналистам. Такое движение в народе называют чайлдфри. «Движение чайлдфри <…> нужно запрещать законодательно», — рассказала Матвиенко в интервью «Известиям». Она поделилась с журналистами своим отношением к современному феминизму. Матвиенко считает, что движение за равные права между мужчинами и женщинами давно радикализировалось, потеряв изначальный смысл. Минюст РФ начал задумываться о запрете чайлдфри еще в конце июня этого года. Замминистра юстиции Всеволод Вуколов говорил, что ведомство готовит соответствующие законопроекты. В Госдуму вносили инициативы еще в прошлом году, передает РАПСИ. Правительство также контролирует законопроекты о запрете абортов в частных клиниках, которые в настоящий момент готовятся. Уже с 1 сентября в РФ ужесточили оборот препаратов для прерывания беременности.