В Кремле ответили, что думают о предложении Матвиенко запретить чайлдфри

Песков: Все, что мешает повышению рождаемости, должно исчезнуть из жизни россиян

20 сентября 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что демографическая проблема является одной из главных в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Все, что мешает повышению рождаемости, должно исчезнуть из жизни россиян. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о предложении председателя Совфда РФ Валентины Матвиенко запретить чайлдфри. «Вчера была озвучена идея, ничего не могу сказать… Все, что должно делаться для повышения рождаемости, делается, а то, что мешает этому, должно исчезать из нашей жизни», — заявил Песков. Он добавил, что демографическая проблема является одним из главных вызовов, который стоит перед Россией. Ранее Матвиенко заявила, что в стране нужно законодательно запретить осознанный отказ людей от рождения детей. Она также добавила, что движение за равные права между мужчинами и женщинами давно радикализировалось, потеряв изначальный смысл. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Все, что мешает повышению рождаемости, должно исчезнуть из жизни россиян. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о предложении председателя Совфда РФ Валентины Матвиенко запретить чайлдфри. «Вчера была озвучена идея, ничего не могу сказать… Все, что должно делаться для повышения рождаемости, делается, а то, что мешает этому, должно исчезать из нашей жизни», — заявил Песков. Он добавил, что демографическая проблема является одним из главных вызовов, который стоит перед Россией. Ранее Матвиенко заявила, что в стране нужно законодательно запретить осознанный отказ людей от рождения детей. Она также добавила, что движение за равные права между мужчинами и женщинами давно радикализировалось, потеряв изначальный смысл.