В Кремле ответили, что думают о предложении Матвиенко запретить чайлдфри

Все, что мешает повышению рождаемости, должно исчезнуть из жизни россиян. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о предложении председателя Совфда РФ Валентины Матвиенко запретить чайлдфри.
«Вчера была озвучена идея, ничего не могу сказать… Все, что должно делаться для повышения рождаемости, делается, а то, что мешает этому, должно исчезать из нашей жизни», — заявил Песков. Он добавил, что демографическая проблема является одним из главных вызовов, который стоит перед Россией.
Ранее Матвиенко заявила, что в стране нужно законодательно запретить осознанный отказ людей от рождения детей. Она также добавила, что движение за равные права между мужчинами и женщинами давно радикализировалось, потеряв изначальный смысл.
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