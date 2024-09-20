В Кремле ответили, что думают о предложении Матвиенко запретить чайлдфри

Песков: Все, что мешает повышению рождаемости, должно исчезнуть из жизни россиян
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Песков заявил, что демографическая проблема является одной из главных в России Фото:

Все, что мешает повышению рождаемости, должно исчезнуть из жизни россиян. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о предложении председателя Совфда РФ Валентины Матвиенко запретить чайлдфри.

«Вчера была озвучена идея, ничего не могу сказать… Все, что должно делаться для повышения рождаемости, делается, а то, что мешает этому, должно исчезать из нашей жизни», — заявил Песков. Он добавил, что демографическая проблема является одним из главных вызовов, который стоит перед Россией.

Ранее Матвиенко заявила, что в стране нужно законодательно запретить осознанный отказ людей от рождения детей. Она также добавила, что движение за равные права между мужчинами и женщинами давно радикализировалось, потеряв изначальный смысл.

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Все, что мешает повышению рождаемости, должно исчезнуть из жизни россиян. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о предложении председателя Совфда РФ Валентины Матвиенко запретить чайлдфри. «Вчера была озвучена идея, ничего не могу сказать… Все, что должно делаться для повышения рождаемости, делается, а то, что мешает этому, должно исчезать из нашей жизни», — заявил Песков. Он добавил, что демографическая проблема является одним из главных вызовов, который стоит перед Россией. Ранее Матвиенко заявила, что в стране нужно законодательно запретить осознанный отказ людей от рождения детей. Она также добавила, что движение за равные права между мужчинами и женщинами давно радикализировалось, потеряв изначальный смысл.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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