В Свердловскую область поставили полмиллиона доз вакцины против опасного заболевания

В Свердловскую область поступила новая партия вакцины против гриппа

В партию вошли вакцины для взрослых и детей Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловская область получила крупную партию вакцины против гриппа в виде 580 тысяч доз. За последний месяц медики израсходовали 77% от общего количества запаса. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

«За минувшую неделю в Свердловской области зарегистрировано почти 33 тысячи случаев ОРВИ. Это стандартная ситуация, которую мы наблюдаем каждый год с началом образовательного процесса и выходом детей в организованные коллективы после каникул», — сказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Александр Харитонов.

В новую партию для Среднего Урала вошли вакцины «Флю-М» и «Совигрипп». Харитонов отметил, что сентябрь является лучшим периодом для вакцинации против гриппа.

Вирус гриппа легко передается воздушно-капельным путем от человека к человеку, особенно в местах большого скопления людей. Каждый год именно этот вирус становится причиной значительного числа случаев заболеваемости и смертности. В чем опасность гриппа и что делать, чтобы им не заболеть — в материале URA.RU.