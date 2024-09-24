В Свердловскую область поставили полмиллиона доз вакцины против опасного заболевания

В Свердловскую область поступила новая партия вакцины против гриппа
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Клипарт. Магнитогорск, ампула, прививка, лечение, шприц, здоровье, медицина, вакцина
В партию вошли вакцины для взрослых и детей Фото:

Свердловская область получила крупную партию вакцины против гриппа в виде 580 тысяч доз. За последний месяц медики израсходовали 77% от общего количества запаса. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

«За минувшую неделю в Свердловской области зарегистрировано почти 33 тысячи случаев ОРВИ. Это стандартная ситуация, которую мы наблюдаем каждый год с началом образовательного процесса и выходом детей в организованные коллективы после каникул», — сказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Александр Харитонов.

В новую партию для Среднего Урала вошли вакцины «Флю-М» и «Совигрипп». Харитонов отметил, что сентябрь является лучшим периодом для вакцинации против гриппа.

Вирус гриппа легко передается воздушно-капельным путем от человека к человеку, особенно в местах большого скопления людей. Каждый год именно этот вирус становится причиной значительного числа случаев заболеваемости и смертности. В чем опасность гриппа и что делать, чтобы им не заболеть — в материале URA.RU.

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Свердловская область получила крупную партию вакцины против гриппа в виде 580 тысяч доз. За последний месяц медики израсходовали 77% от общего количества запаса. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «За минувшую неделю в Свердловской области зарегистрировано почти 33 тысячи случаев ОРВИ. Это стандартная ситуация, которую мы наблюдаем каждый год с началом образовательного процесса и выходом детей в организованные коллективы после каникул», — сказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Александр Харитонов. В новую партию для Среднего Урала вошли вакцины «Флю-М» и «Совигрипп». Харитонов отметил, что сентябрь является лучшим периодом для вакцинации против гриппа. Вирус гриппа легко передается воздушно-капельным путем от человека к человеку, особенно в местах большого скопления людей. Каждый год именно этот вирус становится причиной значительного числа случаев заболеваемости и смертности. В чем опасность гриппа и что делать, чтобы им не заболеть — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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