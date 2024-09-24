Госдума просит признать деятельность Совета Европы нежелательной в России

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Депутат ГД Андрей Луговой направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку русофобской политики Совета Европы
Депутат ГД Андрей Луговой направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку русофобской политики Совета Европы Фото:

В Генпрокуратуру РФ направлен запрос о признании деятельности Совета Европы (СЕ) нежелательной в России из-за его «русофобской политики». Об этом сообщил депутат ГД Андрей Луговой.

«Мною направлен запрос на имя Генерального прокурора с просьбой дать правовую оценку откровенно русофобской политики Совета Европы и признать деятельность организации нежелательной на территории России», — заявил Андрей Луговой в своем telegram-канале. По его словам, европейская организация окончательно «деградировала» как демократическая площадка и не должна быть представлена в РФ ввиду того, что ее решения несут угрозу конституционному строю страны и имеют явно антироссийский характер. 

Россия вышла из СЕ в марте 2022 года из-за антироссийской политики этой организации. А в 2023 президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия международных договоров СЕ в отношении России. 

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В Генпрокуратуру РФ направлен запрос о признании деятельности Совета Европы (СЕ) нежелательной в России из-за его «русофобской политики». Об этом сообщил депутат ГД Андрей Луговой. «Мною направлен запрос на имя Генерального прокурора с просьбой дать правовую оценку откровенно русофобской политики Совета Европы и признать деятельность организации нежелательной на территории России», — заявил Андрей Луговой в своем telegram-канале. По его словам, европейская организация окончательно «деградировала» как демократическая площадка и не должна быть представлена в РФ ввиду того, что ее решения несут угрозу конституционному строю страны и имеют явно антироссийский характер.  Россия вышла из СЕ в марте 2022 года из-за антироссийской политики этой организации. А в 2023 президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия международных договоров СЕ в отношении России. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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