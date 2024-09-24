Россиян, задержанных в африканской Чаде, скоро вернут домой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россияне и белорус, задержанные 19 сентября в Чаде, будут переданы властям РФ, сообщил посол республики в России Адам Бешир
Россияне и белорус, задержанные 19 сентября в Чаде, будут переданы властям РФ, сообщил посол республики в России Адам Бешир Фото:

Задержанные в Республике Чад (Африка) россияне, в том числе социолог Максим Шугалея, скоро будут освобождены и направлены в Россию. Об этом заявил посол республики в России Адам Бешир. 

«Мне сказали, что дано указание: они будут освобождены и переданы российским властям», — заявил Адам Бешир в беседе с РИА Новости. Он добавил, что задержаны четыре человека: российские социологи Максим Шугалея и Самер Суэйфан, а также гражданин России Е. Царев и гражданин Белоруссии А. Денисевич. Посол Чада не указал, выдвинула ли республика обвинения против задержанных россиян. 

19 сентября граждан России и Белоруссии задержали в аэропорту африканского государства и удерживали там без объяснения причин. По словам задержанных социологов, ранее при посещении страны у них проблем не возникало. Об этом сообщает RT.

МИД РФ сообщал, что посольство России в Республике Чад незамедлительно связалось с местными органами для прояснения ситуации. В министерстве предприняли все необходимые шаги в интересах скорейшего освобождения россиян и белоруса, передают сообщение пресс-службы МИД в 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Задержанные в Республике Чад (Африка) россияне, в том числе социолог Максим Шугалея, скоро будут освобождены и направлены в Россию. Об этом заявил посол республики в России Адам Бешир.  «Мне сказали, что дано указание: они будут освобождены и переданы российским властям», — заявил Адам Бешир в беседе с РИА Новости. Он добавил, что задержаны четыре человека: российские социологи Максим Шугалея и Самер Суэйфан, а также гражданин России Е. Царев и гражданин Белоруссии А. Денисевич. Посол Чада не указал, выдвинула ли республика обвинения против задержанных россиян.  19 сентября граждан России и Белоруссии задержали в аэропорту африканского государства и удерживали там без объяснения причин. По словам задержанных социологов, ранее при посещении страны у них проблем не возникало. Об этом сообщает RT. МИД РФ сообщал, что посольство России в Республике Чад незамедлительно связалось с местными органами для прояснения ситуации. В министерстве предприняли все необходимые шаги в интересах скорейшего освобождения россиян и белоруса, передают сообщение пресс-службы МИД в 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...