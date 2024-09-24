Россиян, задержанных в африканской Чаде, скоро вернут домой

Задержанные в Республике Чад (Африка) россияне, в том числе социолог Максим Шугалея, скоро будут освобождены и направлены в Россию. Об этом заявил посол республики в России Адам Бешир.
«Мне сказали, что дано указание: они будут освобождены и переданы российским властям», — заявил Адам Бешир в беседе с РИА Новости. Он добавил, что задержаны четыре человека: российские социологи Максим Шугалея и Самер Суэйфан, а также гражданин России Е. Царев и гражданин Белоруссии А. Денисевич. Посол Чада не указал, выдвинула ли республика обвинения против задержанных россиян.
19 сентября граждан России и Белоруссии задержали в аэропорту африканского государства и удерживали там без объяснения причин. По словам задержанных социологов, ранее при посещении страны у них проблем не возникало. Об этом сообщает RT.
МИД РФ сообщал, что посольство России в Республике Чад незамедлительно связалось с местными органами для прояснения ситуации. В министерстве предприняли все необходимые шаги в интересах скорейшего освобождения россиян и белоруса, передают сообщение пресс-службы МИД в 360.ru.
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