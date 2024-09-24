24 сентября 2024

В Екатеринбурге подорожали новостройки вопреки прогнозам экспертов

«Яндекс Недвижимость»: в Екатеринбурге на 0,5% подорожали новостройки
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, многоэтажка, высотное жилье, новостройка
Один квадратный метр стоит 154 тысячи рублей Фото:

В Екатеринбурге средняя цена новостроек с начала сентября выросла на 0,5%, однако эксперты ожидали, что рост стоимости замедлится существеннее. Данные приводит сервис «Яндекс Недвижимость».

«Рынок ожидал снижения стоимости новостроек после отмены льготных ипотечных программ. Ожидания оправдались, но незначительно. Динамика снижения цен пока минимальна, несмотря на ряд акций от застройщиков», — прокомментировал Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс Недвижимости». Эксперты ожидают снижения цен на один квадратный метр, если макроэкономические условия не изменятся.

Средняя цена на первичном рынке жилья выросла на 0,5% с начала сентября, а предложение. Один квадратный метр стоит 154 тысячи рублей», — говорится в исследовании. В августе квартиры в новостройках Екатеринбурга подорожали на 1,1%, а предложение в тот же период сократилось на 1,6%.

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В Екатеринбурге средняя цена новостроек с начала сентября выросла на 0,5%, однако эксперты ожидали, что рост стоимости замедлится существеннее. Данные приводит сервис «Яндекс Недвижимость». «Рынок ожидал снижения стоимости новостроек после отмены льготных ипотечных программ. Ожидания оправдались, но незначительно. Динамика снижения цен пока минимальна, несмотря на ряд акций от застройщиков», — прокомментировал Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс Недвижимости». Эксперты ожидают снижения цен на один квадратный метр, если макроэкономические условия не изменятся. Средняя цена на первичном рынке жилья выросла на 0,5% с начала сентября, а предложение. Один квадратный метр стоит 154 тысячи рублей», — говорится в исследовании. В августе квартиры в новостройках Екатеринбурга подорожали на 1,1%, а предложение в тот же период сократилось на 1,6%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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