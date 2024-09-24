В Челябинской области задержатся ночные заморозки

После заморозков вернется теплая погода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Синоптики прогнозируют в Челябинской области ночные заморозки, которые продляться с 25 по 26 сентября. Об этом сообщили 24 сентября в пресс-службе регионального гидрометцентра.

«Ночью 25 и ночью 26 сентября в большинстве районов Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы», — сообщили в пресс-службе. Температура будет колебаться от одного до шести градусов ниже нуля.

Также в ведомстве отметили высокую пожарную опасность в некоторых районах области. Там сохраняется четвертый класс горимости леса по региональной шкале.

Ранее гидрометцентр сообщал, что в Челябинской области холода сменятся на теплую погоду. Прогнозируется, что днем 25 сентября в регионе температура достигнет 14 градусов, а концу рабочей недели потеплеет до 22 градусов.