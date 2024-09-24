В Челябинской области задержатся ночные заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заморозки. Челябинск, листья, заморозки, осень, лед, дубовый лист, похолодание, лед на луже
После заморозков вернется теплая погода Фото:

Синоптики прогнозируют в Челябинской области ночные заморозки, которые продляться с 25 по 26 сентября. Об этом сообщили 24 сентября в пресс-службе регионального гидрометцентра.

«Ночью 25 и ночью 26 сентября в большинстве районов Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы», — сообщили в пресс-службе. Температура будет колебаться от одного до шести градусов ниже нуля.

Также в ведомстве отметили высокую пожарную опасность в некоторых районах области. Там сохраняется четвертый класс горимости леса по региональной шкале.

Ранее гидрометцентр сообщал, что в Челябинской области холода сменятся на теплую погоду. Прогнозируется, что днем 25 сентября в регионе температура достигнет 14 градусов, а концу рабочей недели потеплеет до 22 градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Синоптики прогнозируют в Челябинской области ночные заморозки, которые продляться с 25 по 26 сентября. Об этом сообщили 24 сентября в пресс-службе регионального гидрометцентра. «Ночью 25 и ночью 26 сентября в большинстве районов Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы», — сообщили в пресс-службе. Температура будет колебаться от одного до шести градусов ниже нуля. Также в ведомстве отметили высокую пожарную опасность в некоторых районах области. Там сохраняется четвертый класс горимости леса по региональной шкале. Ранее гидрометцентр сообщал, что в Челябинской области холода сменятся на теплую погоду. Прогнозируется, что днем 25 сентября в регионе температура достигнет 14 градусов, а концу рабочей недели потеплеет до 22 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...