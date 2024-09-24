Россиян будут штрафовать за плохое содержание домашних животных

Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Штраф может достигнуть 10 тысяч рублей.
«Главу 8 КоАП [административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными] дополнить статьей 8.50 „Несоблюдение требований к содержанию домашних животных“», — говорится в тексте законопроекта. Он был внесен в парламент еще в 2021 году.
Отмечается, что данное нарушение для граждан повлечет предупреждение или штраф от 500 до 1,5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — штраф от трех до 10 тысяч рублей. Повторное нарушение — от 1,5 до трех тысяч и от пяти до 10 тысяч рублей соответственно.
На данный момент требования к содержанию домашних животных определены статьей 13 закона №498-ФЗ. К ним относятся: содержание животных в многоквартирных домах, правила выгула, в том числе потенциально опасных собак, использование животных в коммерческих целях.
Ранее стало известно, что россиянам запретят заводить кошек и собак без карточек и уникальных номеров. После подбора с улицы или покупки с рук животное нужно будет обязательно зарегистрировать в ведомстве, пишет «Национальная служба новостей».
В ходе нового исследования СК «Росгосстрах» 73% россиян рассказали, что хорошо относятся к домашним животным. Питомец есть у половины опрошенных, однако другая половина не решается заводить животных из-за ответственности и хлопот, сообщает RT.
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