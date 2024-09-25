Россия и БРИКС изменят баланс на энергетическом рынке

26 сентября 2024 в 00:15 Размер текста - 17 +

Эксперт Владимир Зуев объяснил, как Россия и БРИКС могут изменить баланс на мировом энергорынке Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Globallookpress Развитие атомной энергетики во взаимодействии России со странами БРИКС может изменить баланс на энергетическом рынке. Об этом в интервью URA.RU сообщил завсектором «Экономическое сотрудничество, торговля, инфраструктура и энергетика» экспертного совета по вопросам участия РФ в объединении БРИКС ВШЭ Владимир Зуев. «Атомная энергетика имеет очень большой потенциал для сотрудничества в БРИКС, потому что есть страны-лидеры по установке ядерных реакторов (Китай) и страны-лидеры, способные поставлять эти установки (Россия). Она климатически нейтральна и безопасна, благодаря современным технологиям. Кроме того, санкции Запада подталкивают Россию к тому, чтобы активизировать сотрудничество с БРИКС по этому направлению», — объяснил эксперт. По словам Зуева, экспертный совет ВШЭ по вопросам участия РФ в БРИКС представил лидерам стран-участниц рекомендации по теме энергетической политики. В документе специалисты предложили усилить взаимодействие именно в направлении развития атомной энергетики, тем более что мировой энергетический рынок серьезно изменился за последние годы. «Он стал более диверсифицированным, — подчеркнул Владимир Зуев. — В нем более равномерно представлены различные виды энергии, в том числе альтернативные. И нет глобальной зависимости от нефти и трубопроводного газа». В Москве 26 сентября стартует форум «Российская энергетическая неделя». Как ранее сообщили в Кремле, в один из дней планируется выступление президента РФ Владимира Путина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Развитие атомной энергетики во взаимодействии России со странами БРИКС может изменить баланс на энергетическом рынке. Об этом в интервью URA.RU сообщил завсектором «Экономическое сотрудничество, торговля, инфраструктура и энергетика» экспертного совета по вопросам участия РФ в объединении БРИКС ВШЭ Владимир Зуев. «Атомная энергетика имеет очень большой потенциал для сотрудничества в БРИКС, потому что есть страны-лидеры по установке ядерных реакторов (Китай) и страны-лидеры, способные поставлять эти установки (Россия). Она климатически нейтральна и безопасна, благодаря современным технологиям. Кроме того, санкции Запада подталкивают Россию к тому, чтобы активизировать сотрудничество с БРИКС по этому направлению», — объяснил эксперт. По словам Зуева, экспертный совет ВШЭ по вопросам участия РФ в БРИКС представил лидерам стран-участниц рекомендации по теме энергетической политики. В документе специалисты предложили усилить взаимодействие именно в направлении развития атомной энергетики, тем более что мировой энергетический рынок серьезно изменился за последние годы. «Он стал более диверсифицированным, — подчеркнул Владимир Зуев. — В нем более равномерно представлены различные виды энергии, в том числе альтернативные. И нет глобальной зависимости от нефти и трубопроводного газа». В Москве 26 сентября стартует форум «Российская энергетическая неделя». Как ранее сообщили в Кремле, в один из дней планируется выступление президента РФ Владимира Путина.