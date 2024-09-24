В Копейске директора фирмы наказали за срыв поставок корма для служебных собак

После проверки прокурора еду собакам поставили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директора предприятия в Копейске (Челябинская область), производящего корм для животных, оштрафовали за срыв поставок корма для служебных собак ФСИН. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратурой Копейска проведена проверка исполнения законодательства о закупках при исполнении государственного контракта. Местное предприятие нарушило сроки поставки 29 тонн корма для служебных собак в учреждения ФСИН России», — сообщили в пресс-службе ведомства.

После проверки нарушения были устранены, товары поставлены. На основании постановления прокурора директор компании привлечен к ответственности Федеральной антимонопольной службой. Как добавили в пресс-службе, сумма штрафа для директора составила 30 тысяч рублей.