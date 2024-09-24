В Копейске директора фирмы наказали за срыв поставок корма для служебных собак

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция парада Победы. Челябинск, собака, силовики, служебная собака, овчарка
После проверки прокурора еду собакам поставили Фото:

Директора предприятия в Копейске (Челябинская область), производящего корм для животных, оштрафовали за срыв поставок корма для служебных собак ФСИН. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратурой Копейска проведена проверка исполнения законодательства о закупках при исполнении государственного контракта. Местное предприятие нарушило сроки поставки 29 тонн корма для служебных собак в учреждения ФСИН России», — сообщили в пресс-службе ведомства.

После проверки нарушения были устранены, товары поставлены. На основании постановления прокурора директор компании привлечен к ответственности Федеральной антимонопольной службой. Как добавили в пресс-службе, сумма штрафа для директора составила 30 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директора предприятия в Копейске (Челябинская область), производящего корм для животных, оштрафовали за срыв поставок корма для служебных собак ФСИН. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратурой Копейска проведена проверка исполнения законодательства о закупках при исполнении государственного контракта. Местное предприятие нарушило сроки поставки 29 тонн корма для служебных собак в учреждения ФСИН России», — сообщили в пресс-службе ведомства. После проверки нарушения были устранены, товары поставлены. На основании постановления прокурора директор компании привлечен к ответственности Федеральной антимонопольной службой. Как добавили в пресс-службе, сумма штрафа для директора составила 30 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...