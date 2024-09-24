Дюмин поблагодарил челябинского губернатора Текслера за подготовку к Госсовету

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Форум секретарей первичных отделений «Единой России». Челябинск, текслер алексей
Текслер озвучил предложения по развитию экспорта, сформированные с другими регионами Фото:

Помощник президента РФ и секретарь Госсовета Алексей Дюмин поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера как руководителя рабочей группы по подготовке к заседанию. Глава региона 24 сентября на совещании представил предложения по развитию экспорта, сообщили URA.RU в пресс-службе областного правительства.

«Алексей Дюмин поблагодарил Алексея Текслера за большую работу, проведенную в ходе подготовки к Госсовету. Губернатор как руководитель рабочей группы по подготовке заседания представил предложения, сформированные с участием регионов», — сообщили URA.RU в правительстве региона.

С предложениями глава региона выступил на семинаре-совещании по подготовке к президиуму Госсовета «О развитии экспорта». Решения будут представлены 25 сентября Владимиру Путину. Текслер считает, что система господдержки экспорта необходима для укрепления отношений с дружественными странами.

«Экспорт сегодня не только продажа товаров и услуг, но и инструмент построения долгосрочных отношений с нашими партнерами из дружественных стран. Именно исходя из этого необходимо выстраивать систему государственной поддержки экспорта, его льготного кредитования, выстраивать новую систему международных расчетов», — заявил Текслер.

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Помощник президента РФ и секретарь Госсовета Алексей Дюмин поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера как руководителя рабочей группы по подготовке к заседанию. Глава региона 24 сентября на совещании представил предложения по развитию экспорта, сообщили URA.RU в пресс-службе областного правительства. «Алексей Дюмин поблагодарил Алексея Текслера за большую работу, проведенную в ходе подготовки к Госсовету. Губернатор как руководитель рабочей группы по подготовке заседания представил предложения, сформированные с участием регионов», — сообщили URA.RU в правительстве региона. С предложениями глава региона выступил на семинаре-совещании по подготовке к президиуму Госсовета «О развитии экспорта». Решения будут представлены 25 сентября Владимиру Путину. Текслер считает, что система господдержки экспорта необходима для укрепления отношений с дружественными странами. «Экспорт сегодня не только продажа товаров и услуг, но и инструмент построения долгосрочных отношений с нашими партнерами из дружественных стран. Именно исходя из этого необходимо выстраивать систему государственной поддержки экспорта, его льготного кредитования, выстраивать новую систему международных расчетов», — заявил Текслер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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