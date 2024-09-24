Два советских самолета стали участниками ЧП в Калифорнии

В Калифорнии сразу два советских самолета стали участниками ЧП. Як-50 врезался в американский частный самолет Beechcraft S35 Bonanza 20 сентября, а Як-52 столкнулся с китайским Nanchang CJ-6A 22 сентября.
«Самолеты — одномоторный Nanchang CJ-6 и одномоторный Як-52 — столкнулись около Ланкастера на севере округа Лос-Анджелес», — сообщает NBC News. В этой аварии погиб пилот китайского судна. Второй пилот смог совершить аварийную посадку.
По данным Aviation Safety Network, авария с участием Як-50 произошла на взлетной полосе. Советский учебно-тренировочный самолет врезался в американское воздушное судно. В результате случившего пострадавших нет, однако Як-50 получил серьезные повреждения.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Калифорнии сразу два советских самолета стали участниками ЧП. Як-50 врезался в американский частный самолет Beechcraft S35 Bonanza 20 сентября, а Як-52 столкнулся с китайским Nanchang CJ-6A 22 сентября. «Самолеты — одномоторный Nanchang CJ-6 и одномоторный Як-52 — столкнулись около Ланкастера на севере округа Лос-Анджелес», — сообщает NBC News. В этой аварии погиб пилот китайского судна. Второй пилот смог совершить аварийную посадку. По данным Aviation Safety Network, авария с участием Як-50 произошла на взлетной полосе. Советский учебно-тренировочный самолет врезался в американское воздушное судно. В результате случившего пострадавших нет, однако Як-50 получил серьезные повреждения.