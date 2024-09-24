Два советских самолета стали участниками ЧП в Калифорнии

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Авиация России. Пермь , ан 2, як-52, авиация, ан-2, самолет, як 52
Советский самолет Як-52 столкнулся с китайским Nanchang CJ-6A в США Фото:

В Калифорнии сразу два советских самолета стали участниками ЧП. Як-50 врезался в американский частный самолет Beechcraft S35 Bonanza 20 сентября, а Як-52 столкнулся с китайским Nanchang CJ-6A 22 сентября.

«Самолеты — одномоторный Nanchang CJ-6 и одномоторный Як-52 — столкнулись около Ланкастера на севере округа Лос-Анджелес», — сообщает NBC News. В этой аварии погиб пилот китайского судна. Второй пилот смог совершить аварийную посадку.

По данным Aviation Safety Network, авария с участием Як-50 произошла на взлетной полосе. Советский учебно-тренировочный самолет врезался в американское воздушное судно. В результате случившего пострадавших нет, однако Як-50 получил серьезные повреждения.

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В Калифорнии сразу два советских самолета стали участниками ЧП. Як-50 врезался в американский частный самолет Beechcraft S35 Bonanza 20 сентября, а Як-52 столкнулся с китайским Nanchang CJ-6A 22 сентября. «Самолеты — одномоторный Nanchang CJ-6 и одномоторный Як-52 — столкнулись около Ланкастера на севере округа Лос-Анджелес», — сообщает NBC News. В этой аварии погиб пилот китайского судна. Второй пилот смог совершить аварийную посадку. По данным Aviation Safety Network, авария с участием Як-50 произошла на взлетной полосе. Советский учебно-тренировочный самолет врезался в американское воздушное судно. В результате случившего пострадавших нет, однако Як-50 получил серьезные повреждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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