В Екатеринбурге школьник обматерил и ударил учительницу по лицу. Видео

24 сентября 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Старшеклассник решил пообедать прямо во время урока (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В екатеринбургской школе старшеклассник довел учительницу до нервного срыва и ударил ее по лицу тетрадью. Преподавателю не понравилось, что подросток прямо на уроке решил поесть шаурму. Об этом рассказал одноклассник. «Школьник решил поесть шаурму во время урока, и учитель сделала замечание. Вместо того, чтобы заняться обучением, парень начал материться и хлестанул учителя», — передает telegram-канал «Бандитский центр» слова очевидца. Другие ученики продолжали наблюдать за скандалом, а некоторым и вовсе показалось это смешным. В каком учреждении произошел конфликт, не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургской школе старшеклассник довел учительницу до нервного срыва и ударил ее по лицу тетрадью. Преподавателю не понравилось, что подросток прямо на уроке решил поесть шаурму. Об этом рассказал одноклассник. «Школьник решил поесть шаурму во время урока, и учитель сделала замечание. Вместо того, чтобы заняться обучением, парень начал материться и хлестанул учителя», — передает telegram-канал «Бандитский центр» слова очевидца. Другие ученики продолжали наблюдать за скандалом, а некоторым и вовсе показалось это смешным. В каком учреждении произошел конфликт, не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.