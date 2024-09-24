В екатеринбургской школе старшеклассник довел учительницу до нервного срыва и ударил ее по лицу тетрадью. Преподавателю не понравилось, что подросток прямо на уроке решил поесть шаурму. Об этом рассказал одноклассник.
«Школьник решил поесть шаурму во время урока, и учитель сделала замечание. Вместо того, чтобы заняться обучением, парень начал материться и хлестанул учителя», — передает telegram-канал «Бандитский центр» слова очевидца. Другие ученики продолжали наблюдать за скандалом, а некоторым и вовсе показалось это смешным.
В каком учреждении произошел конфликт, не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.
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