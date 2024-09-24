В ХМАО разгорается коррупционный скандал, который грозит ударить сразу по двум вице-губернаторам. Инсайд

Директор «Промышленных парков Югры» задержан по подозрению в коррупции
© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело грозит проблемами двум вице-губернаторам ХМАО
Уголовное дело грозит проблемами двум вице-губернаторам ХМАО Фото:

В ХМАО разгорается коррупционный скандал, который грозит ударить сразу по двум вице-губернаторам — Сергею Черняеву и Сергею Афанасьеву. Директор правительственной структуры «Промышленные парки Югры», создающей инфраструктуру для особой экономической зоны в Нягани, Александр Ермолин задержан силовиками по подозрению в превышении полномочий. По словам источников URA.RU, речь, предположительно, идет о нарушениях на госконтрактах. Расследование ведут ФСБ и Следственный комитет, силовики работают и в Ханты-Мансийске, и в Нягани. Мегапроект курируют и Афанасьев (как глава депэкономики), так и Черняев (в его ведении департаменты промышленности и недропользования). 

«В прошлый четверг, 19 сентября, в Нягани собирался выездной экспертный совет „Фонда развития Югры“, который должен был согласовать выделение дополнительного финансирования „Промпаркам“ в размере 100 миллионов рублей, но ряд членов совета выступили против. Ермолин, помимо руководства „Промышленных парков Югры“, руководит еще и одним из резидентов ОЭЗ в Нягани — компанией „Полярный кварц“. К ней у силовиков могут возникнуть вопросы по поводу деятельности в Березовском районе, откуда по условиям соглашения Югра должна была экспортировать в Китай до 200 тысяч тонн кварцевой крупки в год», — сообщает инсайдер.

Телефон Ермолина оказался недоступен. В пресс-службе управления СК по ХМАО пообещали прокомментировать информацию позже. Черняев не ответил на звонок журналиста агентства.

Вице-губернатор Афанасьев заявил, что узнал о том, что его департамент якобы может быть причастен к уголовному делу, из публикаций в соцсетях, и что «Промпарки» подведомственны департаменту промышленности, которым после недавнего ухода экс-директора Кирилла Зайцева руководит недавно назначенный исполняющим обязанности Виктор Гамузов, который еще летом работал в администрации Тюмени. «Знаю, что в данный момент Ермолина действительно опрашивают силовики, но никаких следственных действий в депэкономе ХМАО не проводится», — уточнил Афанасьев.

Скандал разворачивается на фоне согласования нового состава правительства Югры. «Вся эта история может дискредитировать вице-губернаторов, и они могут не получить заветные посты», — сообщает инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук не намерен затягивать оглашение нового состава югорского Белого дома. По словам источников агентства, он должен назначить вице-губернаторов и глав департаментов в конце сентября — начале октября.

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В ХМАО разгорается коррупционный скандал, который грозит ударить сразу по двум вице-губернаторам — Сергею Черняеву и Сергею Афанасьеву. Директор правительственной структуры «Промышленные парки Югры», создающей инфраструктуру для особой экономической зоны в Нягани, Александр Ермолин задержан силовиками по подозрению в превышении полномочий. По словам источников URA.RU, речь, предположительно, идет о нарушениях на госконтрактах. Расследование ведут ФСБ и Следственный комитет, силовики работают и в Ханты-Мансийске, и в Нягани. Мегапроект курируют и Афанасьев (как глава депэкономики), так и Черняев (в его ведении департаменты промышленности и недропользования).  «В прошлый четверг, 19 сентября, в Нягани собирался выездной экспертный совет „Фонда развития Югры“, который должен был согласовать выделение дополнительного финансирования „Промпаркам“ в размере 100 миллионов рублей, но ряд членов совета выступили против. Ермолин, помимо руководства „Промышленных парков Югры“, руководит еще и одним из резидентов ОЭЗ в Нягани — компанией „Полярный кварц“. К ней у силовиков могут возникнуть вопросы по поводу деятельности в Березовском районе, откуда по условиям соглашения Югра должна была экспортировать в Китай до 200 тысяч тонн кварцевой крупки в год», — сообщает инсайдер. Телефон Ермолина оказался недоступен. В пресс-службе управления СК по ХМАО пообещали прокомментировать информацию позже. Черняев не ответил на звонок журналиста агентства. Вице-губернатор Афанасьев заявил, что узнал о том, что его департамент якобы может быть причастен к уголовному делу, из публикаций в соцсетях, и что «Промпарки» подведомственны департаменту промышленности, которым после недавнего ухода экс-директора Кирилла Зайцева руководит недавно назначенный исполняющим обязанности Виктор Гамузов, который еще летом работал в администрации Тюмени. «Знаю, что в данный момент Ермолина действительно опрашивают силовики, но никаких следственных действий в депэкономе ХМАО не проводится», — уточнил Афанасьев. Скандал разворачивается на фоне согласования нового состава правительства Югры. «Вся эта история может дискредитировать вице-губернаторов, и они могут не получить заветные посты», — сообщает инсайдер. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук не намерен затягивать оглашение нового состава югорского Белого дома. По словам источников агентства, он должен назначить вице-губернаторов и глав департаментов в конце сентября — начале октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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