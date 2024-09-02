Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук намерен раскрыть главную интригу — новый состав правительства округа — уже в конце сентября-начале октября. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.
«Новая структура правительства Югры уже есть в черновом варианте. Окончательно губернатор представит его новых членов ближе к октябрю», — отмечает инсайдер.
Нынешний состав правительства сложит полномочия перед вновь избранным губернатором автономного округа и продолжит действовать до сформирования нового правительства. Окружным законодательством предусмотрено, что новый состав должен сформирован не позднее трехмесячного срока со дня прекращения полномочий правительства.
В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
Предшественница Кухарука, экс-глава ХМАО Наталья Комарова, обновляя правительство в 2020 году после переизбрания, намеревалась огласить списки к концу октября. В итоге, окончательный состав правительства стал известен в последний день — в декабре.
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