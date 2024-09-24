В пермском районе пропало электричество

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Электричества нет в домах и на улицах
Электричества нет в домах и на улицах Фото:

В Индустриальном районе Перми пропало электричество. Людям приходится даже на улице ходить с фонариками.

«В Индустриальном районе Перми отключили электричество. На улице не работают фонари и вывески», — пишет «РБК Пермь». Уточняется, что также отключены светофоры на улицах Одоевского, Леонова и на шоссе Космонавтов.

В пресс-службе «Пермэнерго» изданию пояснили, что электроэнергию отключили из-за нарушений в распределительной сети. Бригады «Россети Урал» выехали в район, чтобы восстановить электричество по резервным схемам.

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В Индустриальном районе Перми пропало электричество. Людям приходится даже на улице ходить с фонариками. «В Индустриальном районе Перми отключили электричество. На улице не работают фонари и вывески», — пишет «РБК Пермь». Уточняется, что также отключены светофоры на улицах Одоевского, Леонова и на шоссе Космонавтов. В пресс-службе «Пермэнерго» изданию пояснили, что электроэнергию отключили из-за нарушений в распределительной сети. Бригады «Россети Урал» выехали в район, чтобы восстановить электричество по резервным схемам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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