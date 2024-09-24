В пермском районе пропало электричество

Электричества нет в домах и на улицах
В Индустриальном районе Перми пропало электричество. Людям приходится даже на улице ходить с фонариками.
«В Индустриальном районе Перми отключили электричество. На улице не работают фонари и вывески», — пишет «РБК Пермь». Уточняется, что также отключены светофоры на улицах Одоевского, Леонова и на шоссе Космонавтов.
В пресс-службе «Пермэнерго» изданию пояснили, что электроэнергию отключили из-за нарушений в распределительной сети. Бригады «Россети Урал» выехали в район, чтобы восстановить электричество по резервным схемам.
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