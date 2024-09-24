Генсек ООН Гутерриш: мир стоит на пороге климатической катастрофы

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Ни одна страна не останется нетронутой последствиями экологического кризиса, заявил Антониу Гутерреш Фото:

Изменения климата, учащающиеся из-за использования ископаемых ресурсов, затрагивают все страны мира, и ни одна из них не останется в стороне от последствий экологического кризиса. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Экстремальные температуры, бушующие пожары, засухи и масштабные наводнения — это не стихийные бедствия. Это антропогенные катастрофы, все чаще подпитываемые ископаемым топливом», — подчеркнул Гутерреш в ходе выступления на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Его слова цитирует РИА Новости.

Генсек также акцентировал внимание на том, что бедные и уязвимые слои населения страдают от климатических изменений в большей степени. Он выразил поддержку развитию возобновляемых источников энергии, указывая на их роль в создании рабочих мест, обеспечении энергетической безопасности и содействии в борьбе с нищетой.

Ранее стало известно, что изменения климата сделают Западную Африку, Южную Азию и Средний Запад США крайне опасными для жизни, пишет «Национальная служба новостей». В скором времени температура летом на этих территориях будет казаться относительно умеренной в сравнении с тем, что будет в будущем.

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Изменения климата, учащающиеся из-за использования ископаемых ресурсов, затрагивают все страны мира, и ни одна из них не останется в стороне от последствий экологического кризиса. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. «Экстремальные температуры, бушующие пожары, засухи и масштабные наводнения — это не стихийные бедствия. Это антропогенные катастрофы, все чаще подпитываемые ископаемым топливом», — подчеркнул Гутерреш в ходе выступления на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Его слова цитирует РИА Новости. Генсек также акцентировал внимание на том, что бедные и уязвимые слои населения страдают от климатических изменений в большей степени. Он выразил поддержку развитию возобновляемых источников энергии, указывая на их роль в создании рабочих мест, обеспечении энергетической безопасности и содействии в борьбе с нищетой. Ранее стало известно, что изменения климата сделают Западную Африку, Южную Азию и Средний Запад США крайне опасными для жизни, пишет «Национальная служба новостей». В скором времени температура летом на этих территориях будет казаться относительно умеренной в сравнении с тем, что будет в будущем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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