В Аргаяшском районе Челябинской области выставили на продажу загородный комплекс на озере Kумкуль. Цена объекта с гостевыми домами и банкетным залом составляет 40 миллионов рублей. Предложение о продаже появилось на сайте объявлений.
«Комфортные номера с цифровым телевидением, холодильниками и постельными принадлежностями. Душ и удобства в номерах. Лоджии с видом на озеро. Отдельно стоящие дома на берегу», — говорится в объявлении на сервисе «Авито».
Помимо гостевых домов в комплекс входят бани, беседки, мангальные зоны. На территории расположены автостоянка, детская площадка, сервис проката водного транспорта.
Ранее в Челябинской области на продажу выставили базу отдыха на озере Увильды. Продавец оценил ее в 45 миллионов рублей.
Банкетный зал базы отдыха на озере Кумкуль имеет 80 посадочных мест
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В Аргаяшском районе Челябинской области выставили на продажу загородный комплекс на озере Kумкуль. Цена объекта с гостевыми домами и банкетным залом составляет 40 миллионов рублей. Предложение о продаже появилось на сайте объявлений. «Комфортные номера с цифровым телевидением, холодильниками и постельными принадлежностями. Душ и удобства в номерах. Лоджии с видом на озеро. Отдельно стоящие дома на берегу», — говорится в объявлении на сервисе «Авито». Помимо гостевых домов в комплекс входят бани, беседки, мангальные зоны. На территории расположены автостоянка, детская площадка, сервис проката водного транспорта. Ранее в Челябинской области на продажу выставили базу отдыха на озере Увильды. Продавец оценил ее в 45 миллионов рублей.