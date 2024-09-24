На челябинском озере Kумкуль продается комплекс с банкетным залом. Скрин

24 сентября 2024 в 22:43 Размер текста - 17 +

Выставленный на продажу загородный комплекс предназначен для семейного отдыха и досуга компаниями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Аргаяшском районе Челябинской области выставили на продажу загородный комплекс на озере Kумкуль. Цена объекта с гостевыми домами и банкетным залом составляет 40 миллионов рублей. Предложение о продаже появилось на сайте объявлений. «Комфортные номера с цифровым телевидением, холодильниками и постельными принадлежностями. Душ и удобства в номерах. Лоджии с видом на озеро. Отдельно стоящие дома на берегу», — говорится в объявлении на сервисе «Авито». Помимо гостевых домов в комплекс входят бани, беседки, мангальные зоны. На территории расположены автостоянка, детская площадка, сервис проката водного транспорта. Ранее в Челябинской области на продажу выставили базу отдыха на озере Увильды. Продавец оценил ее в 45 миллионов рублей. Банкетный зал базы отдыха на озере Кумкуль имеет 80 посадочных мест Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/gotoviy_biznes/baza_otdyha_2540981085 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Аргаяшском районе Челябинской области выставили на продажу загородный комплекс на озере Kумкуль. Цена объекта с гостевыми домами и банкетным залом составляет 40 миллионов рублей. Предложение о продаже появилось на сайте объявлений. «Комфортные номера с цифровым телевидением, холодильниками и постельными принадлежностями. Душ и удобства в номерах. Лоджии с видом на озеро. Отдельно стоящие дома на берегу», — говорится в объявлении на сервисе «Авито». Помимо гостевых домов в комплекс входят бани, беседки, мангальные зоны. На территории расположены автостоянка, детская площадка, сервис проката водного транспорта. Ранее в Челябинской области на продажу выставили базу отдыха на озере Увильды. Продавец оценил ее в 45 миллионов рублей.