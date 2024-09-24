На челябинском озере Kумкуль продается комплекс с банкетным залом. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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База отдыха "Остров сокровищ". Березовский, ворота, пропускной пункт
Выставленный на продажу загородный комплекс предназначен для семейного отдыха и досуга компаниями Фото:

В Аргаяшском районе Челябинской области выставили на продажу загородный комплекс на озере Kумкуль. Цена объекта с гостевыми домами и банкетным залом составляет 40 миллионов рублей. Предложение о продаже появилось на сайте объявлений.

«Комфортные номера с цифровым телевидением, холодильниками и постельными принадлежностями. Душ и удобства в номерах. Лоджии с видом на озеро. Отдельно стоящие дома на берегу», — говорится в объявлении на сервисе «Авито».

Помимо гостевых домов в комплекс входят бани, беседки, мангальные зоны. На территории расположены автостоянка, детская площадка, сервис проката водного транспорта.

Ранее в Челябинской области на продажу выставили базу отдыха на озере Увильды. Продавец оценил ее в 45 миллионов рублей.

Банкетный зал базы отдыха на озере Кумкуль имеет 80 посадочных мест
Банкетный зал базы отдыха на озере Кумкуль имеет 80 посадочных мест

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В Аргаяшском районе Челябинской области выставили на продажу загородный комплекс на озере Kумкуль. Цена объекта с гостевыми домами и банкетным залом составляет 40 миллионов рублей. Предложение о продаже появилось на сайте объявлений. «Комфортные номера с цифровым телевидением, холодильниками и постельными принадлежностями. Душ и удобства в номерах. Лоджии с видом на озеро. Отдельно стоящие дома на берегу», — говорится в объявлении на сервисе «Авито». Помимо гостевых домов в комплекс входят бани, беседки, мангальные зоны. На территории расположены автостоянка, детская площадка, сервис проката водного транспорта. Ранее в Челябинской области на продажу выставили базу отдыха на озере Увильды. Продавец оценил ее в 45 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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