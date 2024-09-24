Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев открыл первую в России секцию по футболу для особенных спортсменов, закупив семь электроколясок. Об этом глава города сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«В Нижнем Тагиле открылось уникальное, первое в России отделение по футболу на электроколясках в спортивно-адаптивной школе имени Михалины Лысовой. Эта инициатива появилась менее года назад благодаря встрече с командой „Шаг вперед“, победителем Всероссийских соревнований „Стальная воля“… Закупили семь современных электроколясок для полноценной тренировки и участия в соревнованиях», — написал Пинаев.
По его словам, с помощью президентского гранта тагильским футболистам приобретут еще шесть электроколясок. Он добавил, что спортсмены заслуживают лучшего оборудования и пожелал им больше побед.
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