Зеленский выступил на заседании СБ ООН против переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что не может быть решен с помощью переговоров. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности ООН.
«Этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия. Россию можно только принудить к миру», — заявил Зеленский.
Президент Украины критически отозвался о тех, кто выступает за диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Зеленский считает, что для решения конфликта необходимы конкретные шаги, однако не раскрывает действия, которые он считает необходимыми.
Ранее Зеленский объявил о своем «плане победы». Он заявил, что документ состоит из пяти пунктов. Первые четыре будут реализованы с октября по декабрь, а пятый пункт — в послевоенный период. В Кремле заявили, что комментировать заявления Зеленского на этот счет, преждевременно, передает «Национальная служба новостей».
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