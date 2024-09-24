24 сентября 2024

Зеленский выступил на заседании СБ ООН против переговоров с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский считает, что конфликт не может быть решен с помощью переговоров
Владимир Зеленский считает, что конфликт не может быть решен с помощью переговоров Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что не может быть решен с помощью переговоров. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности ООН.

«Этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия. Россию можно только принудить к миру», — заявил Зеленский.

Президент Украины критически отозвался о тех, кто выступает за диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Зеленский считает, что для решения конфликта необходимы конкретные шаги, однако не раскрывает действия, которые он считает необходимыми.

Ранее Зеленский объявил о своем «плане победы». Он заявил, что документ состоит из пяти пунктов. Первые четыре будут реализованы с октября по декабрь, а пятый пункт — в послевоенный период. В Кремле заявили, что комментировать заявления Зеленского на этот счет, преждевременно, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что не может быть решен с помощью переговоров. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности ООН. «Этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия. Россию можно только принудить к миру», — заявил Зеленский. Президент Украины критически отозвался о тех, кто выступает за диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Зеленский считает, что для решения конфликта необходимы конкретные шаги, однако не раскрывает действия, которые он считает необходимыми. Ранее Зеленский объявил о своем «плане победы». Он заявил, что документ состоит из пяти пунктов. Первые четыре будут реализованы с октября по декабрь, а пятый пункт — в послевоенный период. В Кремле заявили, что комментировать заявления Зеленского на этот счет, преждевременно, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...