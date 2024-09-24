24 сентября 2024

В ХМАО власти завезли продукты в самую труднодоступную деревню

© Служба новостей «URA.RU»
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Завезенного продовольствия должно хватить до марта 2025 года
Завезенного продовольствия должно хватить до марта 2025 года Фото:

В деревню Корлики Нижневартовского района досрочно завезли 100 тонн продуктов и продовольственных товаров. По информации районных властей, снабжения хватит до марта 2025 года.

«В деревню Корлики досрочно завезли продуктовые и продовольственные товары, а также товары по заявкам жителей. Груз весом около 100 тонн обеспечит жителей всем необходимым. Специалисты рассчитывают, что продовольствия хватит до марта 2025 года», — сообщается в telegram-канале мэрии района.

Уточняется, что еще 200 тонн продуктов длительного срока хранения и непродовольственных товаров было завезено в мае и июле текущего года. Скоропортящиеся товары будут доставляться дополнительно вертолетными рейсами. В села Ларьяк и Сосновый Бор теперь доставку товаров производят автомобильным транспортом, а продукты с маленьким сроком хранения подвозят вертолетом.

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В деревню Корлики Нижневартовского района досрочно завезли 100 тонн продуктов и продовольственных товаров. По информации районных властей, снабжения хватит до марта 2025 года. «В деревню Корлики досрочно завезли продуктовые и продовольственные товары, а также товары по заявкам жителей. Груз весом около 100 тонн обеспечит жителей всем необходимым. Специалисты рассчитывают, что продовольствия хватит до марта 2025 года», — сообщается в telegram-канале мэрии района. Уточняется, что еще 200 тонн продуктов длительного срока хранения и непродовольственных товаров было завезено в мае и июле текущего года. Скоропортящиеся товары будут доставляться дополнительно вертолетными рейсами. В села Ларьяк и Сосновый Бор теперь доставку товаров производят автомобильным транспортом, а продукты с маленьким сроком хранения подвозят вертолетом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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