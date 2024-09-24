В ХМАО власти завезли продукты в самую труднодоступную деревню

В деревню Корлики Нижневартовского района досрочно завезли 100 тонн продуктов и продовольственных товаров. По информации районных властей, снабжения хватит до марта 2025 года.
«В деревню Корлики досрочно завезли продуктовые и продовольственные товары, а также товары по заявкам жителей. Груз весом около 100 тонн обеспечит жителей всем необходимым. Специалисты рассчитывают, что продовольствия хватит до марта 2025 года», — сообщается в telegram-канале мэрии района.
Уточняется, что еще 200 тонн продуктов длительного срока хранения и непродовольственных товаров было завезено в мае и июле текущего года. Скоропортящиеся товары будут доставляться дополнительно вертолетными рейсами. В села Ларьяк и Сосновый Бор теперь доставку товаров производят автомобильным транспортом, а продукты с маленьким сроком хранения подвозят вертолетом.
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