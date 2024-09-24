24 сентября 2024

Напавшим на офис Wildberries грозит пожизненное заключение

© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт у офиса Wildberries произошел 18 сентября
Конфликт у офиса Wildberries произошел 18 сентября Фото:
новость из сюжета
У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

Лицам, напавшим на офис Wildberries в Москве, грозит серьезное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом стало известно из судебных документов.

«Фигуранты дела обвиняются в совершении пяти преступлений, за три из которых предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — указывается в материалах, которые находятся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, нападение было совершено сознательно и направлено против общественной безопасности и порядка, что особенно усугубляется тем фактом, что оно произошло на глазах у полицейских. Это указывает на склонность обвиняемых к противоправным действиям и нарушению общественного порядка, передает РИА Новости.

Стрельба у офиса Wildberries произошла 18 сентября. В результате конфликта погибли два охранника. СК завел несколько дел, задержано 30 человек, среди них совладелец компании Владислав Бакальчук. Однако позже его отпустили, о чем он сообщили в telegram-канал, находясь у себя дома. 

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Лицам, напавшим на офис Wildberries в Москве, грозит серьезное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом стало известно из судебных документов. «Фигуранты дела обвиняются в совершении пяти преступлений, за три из которых предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — указывается в материалах, которые находятся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, нападение было совершено сознательно и направлено против общественной безопасности и порядка, что особенно усугубляется тем фактом, что оно произошло на глазах у полицейских. Это указывает на склонность обвиняемых к противоправным действиям и нарушению общественного порядка, передает РИА Новости. Стрельба у офиса Wildberries произошла 18 сентября. В результате конфликта погибли два охранника. СК завел несколько дел, задержано 30 человек, среди них совладелец компании Владислав Бакальчук. Однако позже его отпустили, о чем он сообщили в telegram-канал, находясь у себя дома. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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